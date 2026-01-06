NZZ: Свержение Мадуро застало Кремль врасплох
6.01.2026, 17:47
Это стало двойным ударом для России.
Москва поддерживала активные контакты с режимом в Венесуэле и чувствует с ним сильную связь, однако оказалась бессильна остановить свержение венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
Neue Zürcher Zeitung, анализируя реакцию РФ на военную операцию США в Венесуэле и захвата Мадуро.
В публикации отмечается, что Москвы реагирует осторожно, поскольку там стремятся не огорчать президента США Дональда Трампа.
Тон серии пресс-релизов Министерства иностранных дел РФ колебался между возмущением и обеспокоенностью. Однако дальше слов поддержки народу Венесуэлы и правительству, а также резкого осуждения действий Соединенных Штатов, министр иностранных дел Сергей Лавров и его сотрудники не пошли.
Венесуэла наряду с Кубой является для России важнейшим союзником в Латинской Америке, напоминает NZZ. Москва финансово поддерживала сначала режим Уго Чавеса, а затем Мадуро, поставляла военную технику. И Чавес, и Мадуро, а также их окружение неоднократно посещали российскую столицу.
В декабре, когда давление США усилилось, Мадуро и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор. Уже тогда было понятно, что Кремль ограничится поддержкой на словах.
Как и в начале лета, когда США нанесли удары по Ирану, а также год назад при падении сирийского диктатора Башара Асада, Москва вновь оказалось не в состоянии защитить своих союзников от вмешательства Вашингтона.
В стратегическом плане это двойной удар для России, подчеркивает NZZ. В первую очередь, ей грозит потеря влияния в ключевых регионах мира. Во-вторых, в глазах многих, в том числе потенциальных партнеров, она выглядит неспособной выполнять обещания и обеспечивать защиту.