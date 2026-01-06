закрыть
6 января 2026, вторник
Темпы продвижения армии РФ в Украине упали до минимума

  • 6.01.2026, 18:00
Темпы продвижения армии РФ в Украине упали до минимума

Зимнее наступление оккупантов провалилось.

За последнюю неделю армия страны-агрессора России захватила 44 км² украинской территории. К такому выводу пришло «Агентство», проанализировав данные близкого к Минобороны DeepState.

Таким образом, темпы продвижения оккупантов упали до минимума с начала осени. В последний раз меньшая по площади украинская территория переходила под контроль РФ за неделю на второй неделе сентября.

Большинство захваченных в новогодние дни позиций расположены в районе Северска, Покровска и Константиновки Донецкой области, остальные – в районе Гуляйполя Запорожской области, а также на востоке Сумской области. Похожие темпы продвижения российская армия также демонстрировала весной прошлого года. «Агентство» отмечает, что медленнее всего в прошедшем году российские военные наступали с 24 февраля по 2 марта 2025 года (12 км²).

На замедление российского продвижения в конце прошлого года повлиял комплекс факторов, включающих истощение собственных ресурсов, успешные оборонительные действия сил обороны и погодные условия, заявил журналистам «Агентства» военный аналитик Ян Матвеев.

«Новогодние праздники я бы не стал списывать. Генералы отдыхают, [нелегитимного президента РФ Владимира] Путина тоже не видать, а значит, особо нет смысла сейчас рваться вперед, начальство не заметит», – считает он.

В течение зимы достижения россиян на фронте, вероятно, останутся ограниченными, говорится в анализе финского OSINT-проекта Black Bird. По оценке проекта, в ближайшие месяцы они будут пытаться прорвать оборону вокруг Покровска, захватить Лиман и наступать на Доброполье. Конечной целью российских сил останется захват района Краматорска, Славянска и остальной части Донецкой области, предполагают в Black Bird.

