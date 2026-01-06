закрыть
CNN: США обсуждают захват российского танкера Marinera

CNN: США обсуждают захват российского танкера Marinera

Судно связывают с «теневым флотом» РФ и перевозками нефти из Ирана и Венесуэлы.

Военные власти США обсуждают возможность захвата нефтяного танкера, который, по данным разведки, связан с Россией и может перевозить нефть из Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

Четыре источника телеканала заявили, что США планируют перехватить судно, которое сейчас пытается уйти от преследования. Утверждается, что речь идет о танкере с изначальным названием Bella 1, который попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». О попытках США захватить танкер американские СМИ сообщали в конце прошлого года. The New York Times писала, что экипаж судна для защиты нарисовал на борту флаг России. Также газета писала, что российские власти направили дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера.

CNN указывает, что недавно это судно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием — Marinera. О преследовании танкера «Маринера» под флагом РФ сегодня сообщил МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что судно находится в международных водах и соблюдает морское право. В комментарии МИД указано, что его преследует корабль береговой охраны США.

CBS News со ссылкой на два источника передает, что «США скорее предпочтут захватить судно, чем потопить его». По их словам, операция будет аналогична той, которую военные силы США проводили ранее у берегов Венесуэлы.

