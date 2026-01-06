закрыть
Три хороших знака для Украины за последние сутки

1
  • Алеся Бацман
  • 6.01.2026, 20:10
  • 2,634
Три хороших знака для Украины за последние сутки

Впервые США столь однозначно предупредили Россию.

Трамп: «Я не верю, что эта атака имела место». Впервые президент США лично отверг обвинения Москвы в том, что Украина послала беспилотники для удара по дому Путина.

Хегсет: «Три ночи назад в Венесуэле почти 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса. Кажется, те российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не правда ли?» Впервые министр войны США так поиздевался над россиянами публично.

Официальный русскоязычный аккаунт Госдепартамента США в Х: «Не играйте в игры с президентом Трампом». Впервые Госдеп опубликовал столь однозначно предупреждающий пост для России.

Алеся Бацман, Facebook

