Три хороших знака для Украины за последние сутки 1 Алеся Бацман

6.01.2026, 20:10

2,634

Впервые США столь однозначно предупредили Россию.

Трамп: «Я не верю, что эта атака имела место». Впервые президент США лично отверг обвинения Москвы в том, что Украина послала беспилотники для удара по дому Путина.

Хегсет: «Три ночи назад в Венесуэле почти 200 наших лучших американцев отправились в центр Каракаса. Кажется, те российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не правда ли?» Впервые министр войны США так поиздевался над россиянами публично.

Официальный русскоязычный аккаунт Госдепартамента США в Х: «Не играйте в игры с президентом Трампом». Впервые Госдеп опубликовал столь однозначно предупреждающий пост для России.

Алеся Бацман, Facebook

