В Беларуси изменили правила приема в вузы и ссузы

1
  • 6.01.2026, 20:45
  • 2,006
В Беларуси изменили правила приема в вузы и ссузы

Абитуриентам на заметку.

В Беларуси слегка изменили правила поступления в вузы и ссузы. Указ «О совершенствовании вступительной кампании» подписал Александр Лукашенко.

Документ направлен на создание равных возможностей для абитуриентов при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования при справедливом конкурсном отборе.

В стране создана государственная комиссия, которая обязана контролировать подготовку и проведение вступительной кампании.

Председателем назначена заместитель премьер-министра Наталья Петкевич. Также в комиссию вошли представители «совета республики» и «палатки», органов госуправления и других организаций.

В указе также изменены отдельные положения по правилам приема в вузы и ссузы.

В частности, для поступления в вуз на заочную (дистанционную) форму обучения больше не требуется соответствие трудового стажа избранному профилю образования.

Кроме того, в связи с созданием колледжа Министерства внутренних дел уточнили категории абитуриентов, у которых будут льготы при зачислении.

Есть новшества и в экзаменах. Вводят профильное испытание по предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории». Эту дисциплину стали изучать в 10–11-х классах вместо «Истории Беларуси».

Написать комментарий 1

