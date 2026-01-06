В Польше Зеленский вошел в тройку самых популярных иностранных политиков 1 6.01.2026, 20:47

Титул политика года-2025 поляки присудили президенту США.

Президент Владимир Зеленский – среди трех иностранных политиков, которых поляки чаще всего называли политиками года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, передает Onet.

Как отметили социологи, выбор политика года среди представителей международной политической сцены, как правило, вызывает у поляков больше трудностей, чем определение выдающегося представителя национальной политики.

«В декабре 2025 года с этим имели проблемы чуть более двух пятых опрошенных (41%), а еще более четверти (27%) считали, что ни один из известных им иностранных политиков не сыграл в течение последних двенадцати месяцев настолько значительной роли в международной политике, чтобы заслужить этот титул», – говорится в исследовании. 1% респондентов отказались отвечать.

Титул политика года-2025 в мире поляки присудили президенту США Дональду Трампу – так считают 11% опрошенных. На втором месте рейтинга оказался президент Украины Владимир Зеленский, которого указали 5% опрошенных. Подиум замыкает президент Франции Эмманюэль Макрон с 3% голосов.

Остальных политиков указали лишь немногие респонденты. Примерно 1% респондентов указали: главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен; премьер-министра Венгрии Виктора Орбана; бывшего президента США Джо Байдена; мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани; папу Льва XIV; вице-президента США Джей Ди Вэнса, а также главу польского МИД Радослава Сикорского. 4% опрошенных назвали другие имена.

