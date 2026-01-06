Сырский: Дронщики впервые обезвредили примерно столько же оккупантов, сколько РФ призвала за месяц 2 6.01.2026, 21:04

1,210

Враг потерял более 33 000 личного состава.

В последний месяц 2025 года украинские операторы дронов впервые смогли нейтрализовать ориентировочно столько же захватчиков, сколько Москва мобилизовала за месяц. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Прошлый декабрь стал первым месяцем, когда подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвредили примерно столько военнослужащих оккупационной армии, сколько Россия призвала за месяц. Враг потерял более 33 000 личного состава. В это число входят только подтвержденные видео случаи, но реальные потери оккупантов больше», – написал он.

Сырский отметил, что 2025-й стал «годом большого рывка» в направлении беспилотников, добавив, что дроновая составляющая в ВСУ существенно возросла.

«На 2026 год нами спланировано дальнейшее наращивание возможностей подразделений беспилотных систем», – отметил главком, добавив, что обсудил эти задачи с командирами ведущих дроновых соединений Сил обороны.

Также военачальник рассказал, что в декабре украинские подразделения беспилотных авиакомплексов выполнили около 339 000 задач, а наземных роботизированных комплексов (НРК) – почти 2100.

По словам Сырского, общее количество целей, которые поразили или уничтожили дроны Сил обороны, выросло на 31%, а количество атакованных военных РФ – более чем на четверть.

Среди прочего, главком сообщил, что командиры ведущих дроновых подразделений поделились с коллегами опытом эффективного применения воздушных и наземных дронов и собственными новейшими технологическими разработками: «Враг уже ощутил на себе их взрывную мощь. Развиваем и масштабируем».

Кроме этого, в ВСУ запустили системы технологической поддержки беспилотных комплексов и информационной поддержки производителей, добавил военачальник.

