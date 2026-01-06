закрыть
6 января 2026, вторник, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В трех областях Беларуси ввели план «Погода»

2
  • 6.01.2026, 21:33
В трех областях Беларуси ввели план «Погода»

К выходу готово 1,5 тысячи единиц спецтехники.

На республиканских автомобильных дорогах Беларуси в условиях снегопада работают сотни машин дорожных служб. Днем на трассы выезжало около 200 единиц техники – песко- и солераспределители, тракторы, автогрейдеры, роторы и погрузчики, сообщили в Минтрансе.

В районах Гомельской, Гродненской и Брестской областей введён план «Погода». Он предусматривает усиленный режим работы дорожных организаций и оперативное реагирование на изменение обстановки на дорогах.

По данным дежурно-диспетчерской службы Минскавтодор-Центр, в распоряжении предприятий республиканского дорожного хозяйства есть 133,3 тыс. тонн песчано-соляной смеси и около 105 тыс. тонн чистой соли. К выходу на линии готовы 1517 единиц спецтехники.

На предприятиях республиканских автомобильных дорог круглосуточно дежурят специалисты, которые собирают оперативную информацию для своевременного реагирования на дорожную ситуацию.

В любом регионе страны сообщить важную информацию о дорожных условиях можно по единому номеру диспетчерских служб – 125.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский