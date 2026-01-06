В трех областях Беларуси ввели план «Погода» 2 6.01.2026, 21:33

К выходу готово 1,5 тысячи единиц спецтехники.

На республиканских автомобильных дорогах Беларуси в условиях снегопада работают сотни машин дорожных служб. Днем на трассы выезжало около 200 единиц техники – песко- и солераспределители, тракторы, автогрейдеры, роторы и погрузчики, сообщили в Минтрансе.

В районах Гомельской, Гродненской и Брестской областей введён план «Погода». Он предусматривает усиленный режим работы дорожных организаций и оперативное реагирование на изменение обстановки на дорогах.

По данным дежурно-диспетчерской службы Минскавтодор-Центр, в распоряжении предприятий республиканского дорожного хозяйства есть 133,3 тыс. тонн песчано-соляной смеси и около 105 тыс. тонн чистой соли. К выходу на линии готовы 1517 единиц спецтехники.

На предприятиях республиканских автомобильных дорог круглосуточно дежурят специалисты, которые собирают оперативную информацию для своевременного реагирования на дорожную ситуацию.

В любом регионе страны сообщить важную информацию о дорожных условиях можно по единому номеру диспетчерских служб – 125.

