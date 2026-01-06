закрыть
Туск после встречи в Париже: Польша возьмет на себя ключевую роль в логистике помощи Украине

  • 6.01.2026, 22:05
Дональд Туск
Фото: Bloomberg

В Париже подписана декларация «коалиции решительных».

Каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи «коалиции решительных» в Париже.

Напомним, в Париже собрались представители 35 стран собрались, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Также премьер- министр Туск во время выступления в Париже сказал, что «рано делать слишком оптимистичные заявления «.

Глава польского правительства отметил, что для эффективного давления на Россию необходимо уточнить общую позицию ЕС, США и других стран коалиции решительных.

«С каждой неделей мы приближаемся к конкретным решениям», – заверил Туск, добавив, что во вторник в Париже обсуждали, в частности, то, как страны понимают свою роль в гарантиях безопасности для Киева.

«Польша выполнит все задачи в области логистики для поддержки Украины, она будет ведущим государством в этой сфере», – сообщил премьер- министр. Каждая задача имеет своего национального лидера.

Туск отметил, что партнеры не ожидают присутствия польских войск в Украине.

