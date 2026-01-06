Туск после встречи в Париже: Польша возьмет на себя ключевую роль в логистике помощи Украине
- 6.01.2026, 22:05
В Париже подписана декларация «коалиции решительных».
Каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи «коалиции решительных» в Париже.
Напомним, в Париже собрались представители 35 стран собрались, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Также премьер- министр Туск во время выступления в Париже сказал, что «рано делать слишком оптимистичные заявления «.
Глава польского правительства отметил, что для эффективного давления на Россию необходимо уточнить общую позицию ЕС, США и других стран коалиции решительных.
«С каждой неделей мы приближаемся к конкретным решениям», – заверил Туск, добавив, что во вторник в Париже обсуждали, в частности, то, как страны понимают свою роль в гарантиях безопасности для Киева.
«Польша выполнит все задачи в области логистики для поддержки Украины, она будет ведущим государством в этой сфере», – сообщил премьер- министр. Каждая задача имеет своего национального лидера.
Туск отметил, что партнеры не ожидают присутствия польских войск в Украине.