Стармер: Британия и Франция построят военные базы по всей Украине 2 6.01.2026, 22:36

1,470

После прекращения огня.

После прекращения огня в Украине Великобритания и Франция планируют построить на ее территории военные базы.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер после встречи в Париже.

«И поэтому я могу сказать, что после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине», — сказал он.

Как пишет Sky News, такие хабы будут обустроены, чтобы обеспечить развертывание сил и строительство защищенных объектов для хранения вооружений и военной техники в поддержку оборонных потребностей Украины.

Премьер-министр Британии также раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за отказ взять на себя обязательства по прекращению войны.

«Мы будем продолжать оказывать давление на Россию… до тех пор, пока она не сядет за стол переговоров добросовестно», - заверил он.

Также Стармер добавил, что мир в Украине сейчас «ближе, чем когда-либо».

«Самые трудные этапы все еще впереди», - уточнил он.

