6 января 2026, вторник, 23:42
Переговоры в Париже с участием США продолжатся завтра

  • 6.01.2026, 22:45
Кто представит Украину.

В среду, 7 января, в Париже будет продолжение переговоров между Украиной и представителями США и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского во время брифинга, заявление спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и собственные источники.

Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидерами «коалиции желающих» по результатам саммита в Париже заявил, что завтра, 7 января, переговоры продолжатся. Также участие в завтрашних переговорах примут европейские представители.

Уиткофф подтвердил это и подчеркнул, что продолжит обсуждение с украинской делегацией сегодня вечером и завтра.

«Надеемся достичь дополнительного положительного импульса в ближайшем будущем», - говорится в его заявлении.

Источники РБК-Украина сообщили, что из представителей делегации Украины останутся руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Остальные члены украинской делегации во главе с президентом Украины отправляются на Кипр.

