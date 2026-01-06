В Могилеве заметили огромное скопление уток

В Могилеве заметили огромное скопление уток1
- 6.01.2026, 22:55
- 1,468
Фотофакт.
На реке Дубровенке в Могилеве заметили необычайное скопление уток. «Сбой в матрице» заснял фотограф редакции портала «Могилев.Онлайн».
Сбор пернатых можно наблюдать в начале зоны отдыха «Печерский лесопарк» – там, где Дубровенка вытекает из Печерского озера.
Уток столько, что действительно яблоку негде упасть.
Это, можно сказать, вынужденная мера. Ведь участок воды, которая еще не замерзла, совсем небольшой, а поместиться нужно каждому.