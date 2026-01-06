закрыть
6 января 2026, вторник
Трамп пообещал ускорить производство оружия для союзников США

  • 6.01.2026, 23:15
Трамп пообещал ускорить производство оружия для союзников США

Чтобы не ждали поставок годами.

Президент США пообещал, что американские оборонные компании ускорят производство оружия для союзников, чтобы сократить многолетние сроки поставки самолетов и вертолетов.

Об этом Дональд Трамп заявил во вторник, 6 января, на встрече с конгрессменами от Республиканской партии.

По словам президента, сейчас производство высокоточного оружия занимает слишком много времени, из-за чего союзники вынуждены ждать годами. Он привел пример истребителей F-35, на которые тратятся слишком длительные сроки, а также заказ Индии на 68 вертолетов Apache, который до сих пор не выполнен.

«Никто не имеет такого качества нашего оружия. Проблема лишь в том, что мы его производим недостаточно быстро. Мы начнем делать это значительно быстрее. Будем строгими с компаниями-производителями. У нас лучшее оружие в мире. Но нужно слишком много времени для его производства. В том числе для союзников. Если союзники хотят оружие купить, они должны ждать четыре года на самолет и пять лет на вертолет. Мы не позволим этому повториться», - подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что теперь будет строго контролировать оборонные компании, чтобы избежать задержек в поставках военной техники.

Новые требования будут предусматривать ускоренное производство самолетов, вертолетов и другого вооружения, чтобы союзники получали его вовремя.

По словам президента, эти шаги должны укрепить обороноспособность союзников США и повысить скорость реагирования на возможные угрозы, особенно на фоне глобальной нестабильности и растущих потребностей в современных вооружениях.

