Трамп пообещал ускорить производство оружия для союзников США 6.01.2026, 23:15

Чтобы не ждали поставок годами.

Президент США пообещал, что американские оборонные компании ускорят производство оружия для союзников, чтобы сократить многолетние сроки поставки самолетов и вертолетов.

Об этом Дональд Трамп заявил во вторник, 6 января, на встрече с конгрессменами от Республиканской партии.

По словам президента, сейчас производство высокоточного оружия занимает слишком много времени, из-за чего союзники вынуждены ждать годами. Он привел пример истребителей F-35, на которые тратятся слишком длительные сроки, а также заказ Индии на 68 вертолетов Apache, который до сих пор не выполнен.

«Никто не имеет такого качества нашего оружия. Проблема лишь в том, что мы его производим недостаточно быстро. Мы начнем делать это значительно быстрее. Будем строгими с компаниями-производителями. У нас лучшее оружие в мире. Но нужно слишком много времени для его производства. В том числе для союзников. Если союзники хотят оружие купить, они должны ждать четыре года на самолет и пять лет на вертолет. Мы не позволим этому повториться», - подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что теперь будет строго контролировать оборонные компании, чтобы избежать задержек в поставках военной техники.

Новые требования будут предусматривать ускоренное производство самолетов, вертолетов и другого вооружения, чтобы союзники получали его вовремя.

По словам президента, эти шаги должны укрепить обороноспособность союзников США и повысить скорость реагирования на возможные угрозы, особенно на фоне глобальной нестабильности и растущих потребностей в современных вооружениях.

