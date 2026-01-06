Пентагон заключил соглашение для утроения производства ракет к Patriot 6.01.2026, 23:54

1,008

Подробности.

Минобороны США в партнерстве с Lockheed Martin сегодня объявило о подписании исторического рамочного соглашения, которое устанавливает новую трансформационную модель закупок для расширения производства и закупки боеприпасов.

Новая модель обеспечивает долгосрочную уверенность в спросе, стимулирует промышленные инвестиции для увеличения производства, сокращает сроки выполнения заказов, повышает эффективность управления цепочками поставок, одновременно уменьшая начальные инвестиции правительства в инфраструктуру и мощности.

Это семилетнее рамочное соглашение с Lockheed Martin является прямым результатом новой стратегии трансформации закупок министерства, обнародованной министром Питом Хегсетом в его речи «Арсенал свободы» в Форте Макнейр в ноябре. Как заявил министр, «мы стабилизируем сигналы спроса. Мы будем заключать с компаниями более крупные и длительные контракты на проверенные системы, чтобы эти компании были уверены в необходимости больших инвестиций для расширения промышленной базы, которая поставляет наши системы вооружения в больших объемах и быстрее».

Согласно рамочному соглашению, Lockheed Martin увеличит ежегодное производство перехватчиков к системам Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) с примерно 600 до 2000, приведя промышленные мощности в соответствие с долгосрочным спросом со стороны вооруженных сил США, союзников и стран-партнеров.

Соглашение также согласовывает интересы Lockheed Martin, правительства и налогоплательщиков, при этом Lockheed Martin поддерживает инвестиции для увеличения необходимого объема производства, одновременно получая выгоду от уверенности в долгосрочном росте спроса на PAC-3 MSE.

Рамочное соглашение создает основу для переговоров по семилетнему контракту на поставку, который подлежит утверждению Конгрессом и выделению средств, что позволит увеличить производство PAC-3 MSE до примерно 2000 ракет в год, по сравнению с примерно 600 на сегодня.

Министерство обороны признает, что для поддержки увеличения производственных мощностей также необходима оптимизация цепи поставок. В рамках рамочного соглашения Министерство обороны будет сотрудничать с ключевыми поставщиками PAC-3 MSE для заключения семилетних субподрядных соглашений, чтобы обеспечить инвестиции в оптимизацию и расширение производственных мощностей по производству компонентов для удовлетворения растущего спроса на боеприпасы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com