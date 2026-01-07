Саудовская Аравия открывает фондовый рынок для иностранцев 7.01.2026, 1:24

Эр-Рияд отменяет все ограничения.

Саудовская Аравия открывает свой фондовый рынок для всех иностранных инвесторов. Управление рынка капитала (Capital Market Authority) отменяет специальные требования и ограничения, которые ранее действовали для нерезидентов, говорится в заявлении регулятора от 6 января.

Одно из таких ограничений требовало от инвесторов иметь активы под управлением на сумму не менее $500 млн.

Начиная с 1 февраля 2026 года, иностранцы смогут напрямую покупать и продавать акции на основном рынке Tadawul. Власти ожидают, что это решение привлечет больше иностранных инвестиций и повысит ликвидность рынка.

Согласно заявлению регулятора, на конец сентября иностранная собственность на фондовом рынке Саудовской Аравии объемом $2,3 трлн составляла более 590 миллиардов саудовских риалов ($157,3 млрд), причем около 88% этой суммы было сосредоточено в основном индексе.

Ожидается, что изменения «будут способствовать привлечению дополнительных международных инвестиций».

Потребность Эр-Рияда в иностранных средствах становится все более заметной, отмечает Bloomberg. Высокие расходы и низкие доходы от нефти приводят к углублению дефицита бюджета правительства, что грозит замедлением инвестиций.

Более широкий круг инвесторов может быть хорошим признаком для саудовского рынка, на котором десятки компаний ищут разрешения на размещение акций на местном уровне.

Исполнительный директор Саудовской фондовой биржи в декабре заявил, что 40 компаний подали заявки на публичное размещение акций, а количество претендентов на IPO возросло до 100.

По подсчетам британской финансовой компании Jefferies International Limited, увеличение лимита иностранной собственности в Саудовской Аравии с текущих 49% до 60-100% может привлечь от $3,4 млрд до $10,2 млрд пассивного притока от индексных трекеров MSCI и FTSE.

