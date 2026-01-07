закрыть
7 января 2026, среда, 1:21
Экспорт российской нефти упал до самого низкого уровня с начала 2022 года

  • 7.01.2026, 4:12
По казне Путина нансен серьезный удар.

Экспорт сырой нефти из России резко упал в течение последних недель 2025 года и в начале нового года.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что 14-то подряд падение цен в сочетании с меньшими потоками привело к тому, что стоимость поставок достигла самого низкого уровня со времен вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Россия отгружала 3,43 млн баррелей в день в течение четырех недель до 4 января. Это примерно на 440 000 меньше, чем за аналогичный период до 21 декабря.

В среднем за четыре недели до 4 января валовая стоимость российского нефтяного экспорта упала до $960 млн в неделю. Это на 10% меньше, чем показатель за период до 28 декабря.

Экспортные цены российской нефти Urals из Балтийского и Черного морей упали в этот период примерно на $1,10 за баррель – до $36,69 и $34,82 соответственно.

Цены на российскую сырую нефть упали резче, чем цены на мировые ведущие марки, после санкций США против двух крупнейших экспортеров РФ - «Роснефти» и «Лукойла» в октябре.

