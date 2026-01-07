закрыть
7 января 2026, среда, 1:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Мелания ненавидит, когда я танцую

  • 7.01.2026, 5:53
Трамп: Мелания ненавидит, когда я танцую

Первая леди США говорит, что это «не по-президентски».

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда Дональд Трамп начинает исполнять свой фирменный танец. Об этом сам президент США рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — рассказал Трамп.

Со слов американского лидера, однажды супруга спросила его: «Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?». На что он ответил: «У этого есть долгая история, о которой, возможно, ты не знаешь».

Трамп также прокомментировал ситуацию в Венесуэле, где американские военные в ходе операции захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Он назвал Мадуро «жестоким» человеком, «убившим миллионы людей», который к тому же пытается повторять его танец.

По сведениям The New York Times, танцы Мадуро приблизили атаку США. Венесуэльский президент демонстрировали, что он считает угрозы Трампа блефом и не намерен всерьез к ним относиться, из-за чего часть команды президента США пришла к выводу о необходимости военной операции, пояснили источники издания.

Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню «Y.M.C.A.» группы Village People. Наравне с лозунгом «Make America Great Again» танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа. Впервые он исполнил его в 2020 году во время первой предвыборной кампании.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский