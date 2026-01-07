Трамп: Мелания ненавидит, когда я танцую 7.01.2026, 5:53

Первая леди США говорит, что это «не по-президентски».

Первая леди США Мелания Трамп ненавидит, когда Дональд Трамп начинает исполнять свой фирменный танец. Об этом сам президент США рассказал, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев в Палате представителей Конгресса.

«Моя жена, кстати, ненавидит, когда я так делаю. Она как-то сказала: «Это так не по-президентски». Я ответил: «Но я же стал президентом». Она ненавидит, когда я танцую», — рассказал Трамп.

Со слов американского лидера, однажды супруга спросила его: «Ты можешь себе представить, как танцует Франклин Рузвельт?». На что он ответил: «У этого есть долгая история, о которой, возможно, ты не знаешь».

Трамп также прокомментировал ситуацию в Венесуэле, где американские военные в ходе операции захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Он назвал Мадуро «жестоким» человеком, «убившим миллионы людей», который к тому же пытается повторять его танец.

По сведениям The New York Times, танцы Мадуро приблизили атаку США. Венесуэльский президент демонстрировали, что он считает угрозы Трампа блефом и не намерен всерьез к ним относиться, из-за чего часть команды президента США пришла к выводу о необходимости военной операции, пояснили источники издания.

Фирменным танцем Трампа считаются специфические движения, исполняемые под песню «Y.M.C.A.» группы Village People. Наравне с лозунгом «Make America Great Again» танец стал своеобразным символом политической карьеры Трампа. Впервые он исполнил его в 2020 году во время первой предвыборной кампании.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com