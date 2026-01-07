закрыть
Кир Стармер сделал неожиданное заявление о перезагрузке Brexit

  • 7.01.2026, 8:31
  • 2,572
Фото: Getty Images

Великобритания снова возвращается в Европу?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что правительство готовит законодательные изменения, которые могут повлиять на формат отношений страны с Европейским союзом после Brexit.

Об этом сообщает The Independent.

Законопроект о сближении с нормами ЕС

Премьер-министр анонсировал подготовку законопроекта, который наделит министров полномочиями согласовывать отдельные нормы британского законодательства с правилами Евросоюза.

Документ планируют внести в этом году в рамках так называемой перезагрузки Brexit. Речь идет о динамическом согласовании стандартов, в частности в сфере продовольственной безопасности, благосостояния животных и применения пестицидов.

Ожидается, что это поможет сократить бюрократическую нагрузку и поддержать экономический рост.

Министры подчеркивают, что на практике многие британские производители уже придерживаются правил ЕС, поэтому изменения не станут радикальными, но позволят упростить экспорт на единый рынок.

Политические споры и реакция партий

Инициатива вызвала критику со стороны консерваторов и реформистов, которые опасаются утраты контроля над национальным законодательством.

В ответ представители Лейбористской партии заявляют: «Все международные соглашения предусматривают общие правила».

Либеральные демократы, в свою очередь, призывают пойти дальше и вернуться к идее таможенного союза, хотя правительство пока исключает такой сценарий.

Позиция по дальнейшему сближению

Премьер-министр заявил, что углубление взаимодействия с единым рынком возможно, если это отвечает национальным интересам, подчеркнув: «Я думаю, что нам следует сблизиться». При этом вопрос свободы передвижения, по его словам, не обсуждается.

Что такое Brexit?

Brexit - это политический и экономический процесс, обозначающий выход Великобритании из Европейского союза, начавшийся после референдума 2016 года, на котором большинство граждан страны поддержало эту идею.

Основной мотив заключался в желании вернуть контроль над законодательством, границами, миграционной политикой и торговыми соглашениями, которые, по мнению британцев, ограничивались членством в ЕС.

Выход был постепенным и включал сложные переговоры о торговых отношениях, правах граждан, финансовых обязательствах и других аспектах сотрудничества с Евросоюзом.

Официально Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года, а переходный период, в течение которого сохранялись многие прежние правила и соглашения, завершился 31 декабря 2020 года.

Brexit стал переломным моментом для британской экономики и политики, открыв стране возможность самостоятельно формировать внутренние законы и заключать международные соглашения, но также создав новые барьеры в торговле и миграции с ЕС.

