Мерц: Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали из страны 4 7.01.2026, 8:34

2,000

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Канцлер Германии обратился к Зеленскому.

Украине необходимо обеспечить, чтобы молодые мужчины оставались в стране и не выезжали за границу.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает ntv.

Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране.

«Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию», - сказал он.

Напомним, 13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в стране наблюдается значительный рост числа молодых украинцев после того, как Киев разрешил выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

По словам Мерца, он просил президента Украины Владимира Зеленского обеспечить прохождение военной службы внутри страны, чтобы молодые мужчины не уезжали в Германию

С начала полномасштабного вторжения России выезд за границу для украинских мужчин призывного возраста (18–60 лет) был запрещен. Исключение для молодежи до 22 лет было сделано только в августе 2024 года.

На фоне новых правил количество украинцев, прибывающих в Германию, резко увеличилось. Газета Bild сообщала, что еженедельно поступает около 1000 заявок на получение защиты, тогда как ранее их было около 100. Это вызвало обеспокоенность немецких властей и привело к обсуждениям о необходимости ужесточения миграционной политики.

