Парижская декларация: о чем договорились Украина, США и «коалиция желающих»
- 7.01.2026, 8:43
- 2,228
Согласованы шаги по обеспечению устойчивого мира и безопасности.
В Париже состоялась встреча «коалиции желающих», Украины и США, в ходе которой стороны подтвердили общий подход к обеспечению устойчивого мира и безопасности, а также согласовали дальнейшие шаги по поддержке Украины.
Об этом сообщаетcя на официальном сайте президента Украины.
Встреча в Париже: ключевые сигналы
Члены «коалиции желающих», Украина и США собрались 6 января в Париже. Участники подчеркнули приверженность справедливому и продолжительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и приветствовали достигнутый прогресс, в частности во время обсуждений между американцами, украинцами, европейцами и другими партнерами.
Безопасность Украины как основа соглашений
Отдельно было отмечено, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение как для ее будущей безопасности, так и для коллективной евроатлантической стабильности.
Подчеркивается, что суверенитет и продолжительный мир должны стать неотъемлемой частью любого мирного соглашения и быть подкреплены надежными гарантиями безопасности.
Гарантии и контроль прекращения огня
Стороны заявили о готовности взять на себя политически и юридически обязывающие обязательства, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.
Речь идет об участии в предложенном США механизме мониторинга и верификации, создании системы непрерывного контроля и формировании специальной комиссии для рассмотрения нарушений.
Поддержка ВСУ и многонациональные силы
«Коалиция» договорилась продолжать долгосрочную военную помощь Вооруженным Силам Украины, включая оборонные пакеты, финансирование закупок вооружения и техническую поддержку.
Также подтверждено формирование многонациональных сил для восстановления потенциала ВСУ и обеспечения сдерживания в воздухе, на море и на суше после прекращения боевых действий.
Реагирование на возможную агрессию
Дополнительно согласованы обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России, включая военные, разведывательные, логистические и дипломатические меры, а также дополнительные санкции.
Координация и оборонное сотрудничество
Стороны договорились углублять долгосрочное сотрудничество в сфере обороны, включая обучение, совместное производство и обмен разведданными, а также создать координационную группу США–Украина–«коалиция» в оперативном штабе в Париже.