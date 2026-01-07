закрыть
7 января 2026, среда, 9:43
Парижская декларация: о чем договорились Украина, США и «коалиция желающих»

  • 7.01.2026, 8:43
  • 2,228
Фото: Getty Images

Согласованы шаги по обеспечению устойчивого мира и безопасности.

В Париже состоялась встреча «коалиции желающих», Украины и США, в ходе которой стороны подтвердили общий подход к обеспечению устойчивого мира и безопасности, а также согласовали дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Об этом сообщаетcя на официальном сайте президента Украины.

Встреча в Париже: ключевые сигналы

Члены «коалиции желающих», Украина и США собрались 6 января в Париже. Участники подчеркнули приверженность справедливому и продолжительному миру в Украине в соответствии с принципами Устава ООН и приветствовали достигнутый прогресс, в частности во время обсуждений между американцами, украинцами, европейцами и другими партнерами.

Безопасность Украины как основа соглашений

Отдельно было отмечено, что способность Украины защищать себя имеет решающее значение как для ее будущей безопасности, так и для коллективной евроатлантической стабильности.

Подчеркивается, что суверенитет и продолжительный мир должны стать неотъемлемой частью любого мирного соглашения и быть подкреплены надежными гарантиями безопасности.

Гарантии и контроль прекращения огня

Стороны заявили о готовности взять на себя политически и юридически обязывающие обязательства, которые будут активированы после вступления в силу режима прекращения огня.

Речь идет об участии в предложенном США механизме мониторинга и верификации, создании системы непрерывного контроля и формировании специальной комиссии для рассмотрения нарушений.

Поддержка ВСУ и многонациональные силы

«Коалиция» договорилась продолжать долгосрочную военную помощь Вооруженным Силам Украины, включая оборонные пакеты, финансирование закупок вооружения и техническую поддержку.

Также подтверждено формирование многонациональных сил для восстановления потенциала ВСУ и обеспечения сдерживания в воздухе, на море и на суше после прекращения боевых действий.

Реагирование на возможную агрессию

Дополнительно согласованы обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России, включая военные, разведывательные, логистические и дипломатические меры, а также дополнительные санкции.

Координация и оборонное сотрудничество

Стороны договорились углублять долгосрочное сотрудничество в сфере обороны, включая обучение, совместное производство и обмен разведданными, а также создать координационную группу США–Украина–«коалиция» в оперативном штабе в Париже.

