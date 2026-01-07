Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen1
Но есть условие.
Швеция готова передать Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщается в публикации премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в соцсети Х.
По словам Кристерссона, во время встречи в Париже члены «коалиции желающих», Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.
«Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы», - подчеркнул глава шведского правительства.
Премьер очертил и конкретные направления возможной помощи. В частности, речь идет о передаче истребителей Gripen для обеспечения воздушного наблюдения над Украиной, предоставление морских ресурсов для разминирования Черного моря, а также продолжение обучения украинских офицеров.
В то же время Кристерссон подчеркнул, что реализация этих шагов возможна только при выполнении ряда условий. Среди них - заключение мирного соглашения, определение четких правил применения многонациональных сил и одобрение соответствующих решений парламентом Швеции.
«Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе», - подытожил он.