Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen 1 7.01.2026, 8:47

Но есть условие.

Швеция готова передать Украине истребители Gripen и предоставить ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщается в публикации премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в соцсети Х.

По словам Кристерссона, во время встречи в Париже члены «коалиции желающих», Украина и Соединенные Штаты достигли существенного прогресса в обсуждении путей достижения мира.

«Когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение, Швеция готова способствовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы», - подчеркнул глава шведского правительства.

Премьер очертил и конкретные направления возможной помощи. В частности, речь идет о передаче истребителей Gripen для обеспечения воздушного наблюдения над Украиной, предоставление морских ресурсов для разминирования Черного моря, а также продолжение обучения украинских офицеров.

В то же время Кристерссон подчеркнул, что реализация этих шагов возможна только при выполнении ряда условий. Среди них - заключение мирного соглашения, определение четких правил применения многонациональных сил и одобрение соответствующих решений парламентом Швеции.

«Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе», - подытожил он.

