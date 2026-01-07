закрыть
Покупательница нашла в магазине с детской одеждой «изделие эпизодического использования»

  • 7.01.2026, 8:53
  • 3,750
Покупательница нашла в магазине с детской одеждой «изделие эпизодического использования»
иллюстративное фото

Это вызвало бурную дискуссию.

В Threads блогер опубликовала фотографию ценника детских брюк из магазина популярного бренда джинсовой одежды, которые были обозначены как «изделие эпизодического использования». Это вызвало бурную дискуссию, пишет «Зеркало».

«Были сегодня с сыном в магазине одежды. Смотрите, что увидели: изделие эпизодического использования! Я такое в первый раз вижу. Речь об одежде, о брюках для мальчиков. Это вообще как? Носить не более 4 часов. А если больше будешь носить, они истлеют прямо на ребенке? Кто сталкивался с таким?» — написала автор поста.

Такой термин установлен Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Одежда эпизодического использования — это предметы гардероба, которые из-за пониженных показателей воздухопроницаемости и гигроскопичности (плохо дышат и впитывают влагу) можно носить не более 4 часов подряд и не чаще двух раз в неделю. Такие вещи часто маркируются производителями, а их долговременное ношение, особенно детьми, может привести к дискомфорту, потнице, аллергии и простудам, поэтому важно читать этикетки.

В Санитарных правилах и нормах гигиенические требования безопасности к детской одежде и обуви Минздрава Беларуси сказано, что «изделия эпизодического использования (кратковременной носки) — изделия, используемые в особых случаях, не предназначенные для ежедневной длительной носки: нарядные одежда (платья, костюмы, колготки и т. п.) и обувь, карнавальные костюмы и т. п.».

В комментариях на фотографию отреагировали с юмором:

«Я мать трехлетки, у него вся одежда для эпизодического использования! Все, что носится больше четырех часов два раза в неделю, просто превращается в труху», — allakatala.

«Это одежда не соответствует требованиям безопасности для детской одежды. Этой наклейкой они себя подстраховали, т. к. если бы надписи не было, всю партию одежды бы изъяли и запретили к продаже как не соответствующую гигиеническим требованиям к детской одежде», — mev.helena.

«Я как-то видела купальник, в описании было написано, что в нем нельзя купаться, он только для вечеринок у бассейна предназначен», — ulito4ka_s.

«Видимо, защита от потребителя, который всегда прав», — varv.ara4591.

«Краситель нехороший, скорее всего. Аллерген, беспощадная китайская химия. Хорошо, что предупредили, сняли с себя ответственность», — umbr_la.

