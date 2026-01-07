В Курске уничтожена ключевая башня связи войск РФ
Партизаны провели диверсию.
Агент движения «АТЕШ» провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске.
Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.
Как сообщили в партизанском движении, целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.
Уничтожение этой башни связи сразу нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБЗ, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.
«Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде», - отметили в «АТЕШ».
Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.
«Движение «АТЕШ» продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России. Даже в приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности», - подчеркнули в партизанском формировании.