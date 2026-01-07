закрыть
В Курске уничтожена ключевая башня связи войск РФ

  • 7.01.2026, 9:12
  • 1,144
В Курске уничтожена ключевая башня связи войск РФ

Партизаны провели диверсию.

Агент движения «АТЕШ» провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске.

Об этом сообщает движение «АТЕШ» в Telegram.

Как сообщили в партизанском движении, целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.

Уничтожение этой башни связи сразу нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБЗ, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.

«Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде», - отметили в «АТЕШ».

Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.

«Движение «АТЕШ» продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России. Даже в приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности», - подчеркнули в партизанском формировании.

