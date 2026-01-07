«Путин теперь не вылезает из бункера» 3 7.01.2026, 9:20

2,530

Глава РФ сильно напуган.

Россияне резко отреагировали на громкую операцию в Венесуэле, которую провели США, по устранению от власти Николаса Мадуро. С другой стороны в Кремле эти события могут спроецировать на собственный счет.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что Владимир Путин может осознавать, что сценарий, который США реализовали в отношении Мадуро, гипотетически возможен и в отношении него. Недаром с ним в последнее время происходят странные вещи.

Почему Путин практически исчез из публичного пространства?

«Думаю, что Путин со свойственной ему паранойей будет это все проецировать на себя. Ведь в свое время он очень возмущался из-за того, что сделали с Муаммаром Каддафи (премьер-министром Ливии – 24 Канал). Это для него было чем-то невероятным – как такое можно сделать с действующим диктатором?» – подчеркнул политолог.

Олещук обратил внимание на интересный момент, что Путин в последнее время в очередной раз нигде особо не появляется. Недавно показали пропагандистский новогодний сюжет, где он не присутствовал лично, а давал комментарий по телефону.

«По этому поводу шутили что, Трамп говорил о Мадуро, который не успел добежать до своего бункера. А Путин предусмотрительно из своего бункера не вылезает», – сказал он.

В то же время Трамп вряд ли имеет планы в отношении Путина такие же, которые он, по словам политолога, реализовал в отношении Мадуро.

«Установка президента США на то, чтобы наладить отношения с Путиным, никуда не делась. И она будет оставаться доминирующей в отношениях между США и Россией, по крайней мере, во времена администрации Трампа», – отметил он.

Однако косвенно Путин может воспринять эту ситуацию как возможную угрозу для себя

Более того, история, связана с задержанием Мадуро, по мнению Олещука, в конце концов не может не породить у Путина мысли о том, что произошла измена со стороны ближайшего окружения экс-президента Венесуэлы, которое вступило в сговор с американцами и сдало своего вождя.

«Путин после мятежа Евгения Пригожина уже вывел свою паранойю на невиданный ранее уровень, а сейчас он тем более будет ко всем присматриваться, не задумал ли кто-то измену и каким-то образом контактирует с врагами», – подчеркнул Петр Олещук.

На фоне событий в Венесуэле официальный русскоязычный и персидский аккаунты Госдепартамента США обнародовали такой текст: «Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете». Также было добавлено черно-белое фото президента США с подписью «Не играйте в игры с президентом Трампом».

Однако есть еще один неоднозначный момент – предупреждение, в частности для россиян, которое продемонстрировал Госдепартамент США. Это очевидный месседж для российского диктатора.

