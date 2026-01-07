закрыть
Новый цирк от Лукашенко

  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 7.01.2026, 9:27
  • 2,726
Новый цирк от Лукашенко

На этот раз — со снегом.

Где-то в начале 2010-х лукашенковская пропаганда начала осваивать новый жанр — издевательские «сюжеты» о мытарствах коммунальных служб западноевропейских городов в холодное время года.

Рассказы о том, как немецких или литовских дорожников застала врасплох зима с ее снегом и льдом, сопровождались обязательным пафосным сравнением с ситуацией в Беларуси, где коммунальщики работают «как часы».

К слову, именно тогда белорусские дороги начали строить, обслуживать и ремонтировать в том числе и на западные кредиты. Но в «сюжетах» об этом, понятное дело, умалчивали.

И вот на дворе 2026-й. Полторы тысячи минских дворников не справляются со снежным коллапсом в столице. И на улицу отправляют учащихся и преподавателей одного из колледжей, а также старшеклассников десятка столичных школ.

«Нам не все равно! Эти слова в последние дни звучат не как лозунг, а как самое настоящее дело. Их произносят все те, кто взял в руки лопату и вышел расчищать дворовые территории от снега. Не потому, что «надо», а по зову сердца», — пишет о «добровольных» помощниках телеграм-канал минского ЖКХ.

В стране бесплатных субботников, конечно же, охотно верится в это самое «по зову сердца». Особой убедительности добавляют «полные энтузиазма» лица школьников, привлеченных к уборке снега. А также парад роликов, в которых работники ЖКХ разных районов столицы под копирку повторяют не-лозунг «Нам не все равно».

Европа замерзает — еще один излюбленный штамп пропаганды. Наравне с голодающей и изумляющейся от растущих цен Польшей и ее коллегами по ЕС-несчастью.

Скриншот пропаганистского ролика телеканала ОНТ

При этом пропаганда впадает в ступор, когда приходится делать сюжеты о мерзнущих у станка белорусках, вынужденных носить под шубой по две кофты.

А у жителей одной из деревень Речицкого района, которую чиновники гордо назвали агрогородком, не оказалось иного выхода, кроме записи ролика отчаяния на имя Лукашенко: «Мы вымерзаем, как дикие животные».

В видео говорится, что проблемы с отоплением у сельчан длятся не первый год, но «никто ничего не делает», а жалобы наверх якобы перехватываются местными чиновниками.

Но пропаганде, судя по всему, куда интересней «истории» о выдуманных немцах, живущих в холоде и голоде, чем судьбы реальных людей из-под Речицы.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

