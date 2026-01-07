«Тысячи французских солдат»: Франция будет участвовать в восстановлении ВСУ после войны 7.01.2026, 9:42

Макрон раскрыл подробности.

Франция может направить в Украину тысячи своих солдат после прекращения российско-украинской войны и будет участвовать в восстановлении Вооруженных сил Украины.

Французский контингент не будет вовлечен в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Le Monde.

«Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира в Украине после прекращения огня. После подписания мирного соглашения мы хотим, во-первых, предоставить изображения и данные наблюдений (...), во-вторых, мы будем участвовать в восстановлении украинской армии, и в-третьих, мы продемонстрировали свою готовность быть развернутыми в составе этих многонациональных сил», — сказал Макрон.

Он уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях.

«Это не силы, которые мы обязуемся участвовать в боевых действиях. Это силы обеспечения после подписания мирного соглашения», — отметил Макрон.

По его словам, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины, а США возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня после подписания мирного соглашения.

Кроме того Макрон отметил, что в ближайшие недели «будет реорганизовывать контакты» с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, 6 января Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны.

