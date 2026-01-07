Эхо «картофельного заговора» 7 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

7.01.2026, 10:05

Чего боится Лукашенко?

В Беларуси «депутаты» рассмотрят законопроект, который даст дополнительные полномочия Комитету госконтроля. В частности, отметили в пресс-службе правительства, документ закрепляет новый принцип работы ведомства: профилактика правонарушений в экономической сфере.

Кроме того, КГК дадут право закрывать магазины — и не только их. Органы госконтроля смогут «приостанавливать деятельность субъектов хозяйствования при выявлении нарушений законодательства в области ценообразования, торговли и общественного питания».

Также ведомство сможет запрещать госрегистрацию и ликвидацию юридических лиц, приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и внебанковских финорганизациях.

Отдельно упомянуто расширение полномочий органов финансовых расследований Комитета, а для самих контролеров предусматривается обязательное государственное социальное страхование.

Законопроект этот на рассмотрение внес Александр Лукашенко — так что правки в него если и будут, то минимальные. А то и вовсе обойдется без них и проект утвердят под всеобщий «одобрямс».

Любопытно, за что правитель решил поощрить именно КГК? (Отметим между строк, что глава ведомства Василий Герасимов, в отличие от многих руководителей лукашенковских ведомств, сохраняет свою должность фактически с сентября 2020 года, плавно перейдя из и.о. в председательское кресло).

Предположим, что дело в особом рвении, с которым ведомство искало виноватых в «картофельном заговоре». Куда пропала картошка из белорусских магазинов, выясняли всем миром — от Министерства антимонопольного регулирования и Минсельхозпрода до МВД, Таможенного и Пограничного комитетов, Совмина и самого Лукашенко, которому пришлось оправдываться за дефицит.

Но именно Комитет госконтроля «разобрался» и нашел-таки крайних — якобы дело было в политике и заговорщики «придержали» картошку, чтобы подставить Лукашенко и его прекрасную систему ручного регулирования цен. А правителю, как мы знаем, очень нравится раскрывать всяческого рода заговоры, направленные лично против него, и выходить из них победителем.

К тому же в течение года КГК выслужился еще не раз.

То провел очередную серию проверок в школьном общепите, с которым то и дело «воюет» Лукашенко — нашел множество недочетов, наказал виновных, отчитался.

То доложил, как чиновники на местах манкируют распоряжением Лукашенко «навести железных порядок» в хозяйствах к 7 ноября.

То раскрыл коррупционные схемы в Академии наук при разработке электромобиля, дав правителю шикарный повод устроить разнос и оправдать немалые средства, впустую потраченные на проект отечественного электрокара.

В общем — очень полезное ведомство. Как для правителя, то почти идеальный инструмент. Чтобы, с одной стороны, реагировать на претензии «народца» (вот вы только пожаловались, а мы уже нагрянули с проверками и штрафами), а с другой, обсекать слишком зарвавшихся чиновников и руководителей, которых сажать пока еще не с руки или заменить некем, а показать, кто тут настоящая власть, надо.

А кто будет выпендриваться, тот и виноватым в следующем «заговоре» внезапно может оказаться. Так что — больше, еще больше проверок, еще больше контроля, еще больше зажатых гаек, еще больше кнута. Ведь «пряников сладких всегда не хватает на всех». Разве что на правителя и его свиту.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

