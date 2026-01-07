закрыть
7 января 2026, среда, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эхо «картофельного заговора»

7
  • Алеся Матусевич, «Салідарнасць»
  • 7.01.2026, 10:05
  • 5,840
Эхо «картофельного заговора»

Чего боится Лукашенко?

В Беларуси «депутаты» рассмотрят законопроект, который даст дополнительные полномочия Комитету госконтроля. В частности, отметили в пресс-службе правительства, документ закрепляет новый принцип работы ведомства: профилактика правонарушений в экономической сфере.

Кроме того, КГК дадут право закрывать магазины — и не только их. Органы госконтроля смогут «приостанавливать деятельность субъектов хозяйствования при выявлении нарушений законодательства в области ценообразования, торговли и общественного питания».

Также ведомство сможет запрещать госрегистрацию и ликвидацию юридических лиц, приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и внебанковских финорганизациях.

Отдельно упомянуто расширение полномочий органов финансовых расследований Комитета, а для самих контролеров предусматривается обязательное государственное социальное страхование.

Законопроект этот на рассмотрение внес Александр Лукашенко — так что правки в него если и будут, то минимальные. А то и вовсе обойдется без них и проект утвердят под всеобщий «одобрямс».

Любопытно, за что правитель решил поощрить именно КГК? (Отметим между строк, что глава ведомства Василий Герасимов, в отличие от многих руководителей лукашенковских ведомств, сохраняет свою должность фактически с сентября 2020 года, плавно перейдя из и.о. в председательское кресло).

Предположим, что дело в особом рвении, с которым ведомство искало виноватых в «картофельном заговоре». Куда пропала картошка из белорусских магазинов, выясняли всем миром — от Министерства антимонопольного регулирования и Минсельхозпрода до МВД, Таможенного и Пограничного комитетов, Совмина и самого Лукашенко, которому пришлось оправдываться за дефицит.

Но именно Комитет госконтроля «разобрался» и нашел-таки крайних — якобы дело было в политике и заговорщики «придержали» картошку, чтобы подставить Лукашенко и его прекрасную систему ручного регулирования цен. А правителю, как мы знаем, очень нравится раскрывать всяческого рода заговоры, направленные лично против него, и выходить из них победителем.

К тому же в течение года КГК выслужился еще не раз.

То провел очередную серию проверок в школьном общепите, с которым то и дело «воюет» Лукашенко — нашел множество недочетов, наказал виновных, отчитался.

То доложил, как чиновники на местах манкируют распоряжением Лукашенко «навести железных порядок» в хозяйствах к 7 ноября.

То раскрыл коррупционные схемы в Академии наук при разработке электромобиля, дав правителю шикарный повод устроить разнос и оправдать немалые средства, впустую потраченные на проект отечественного электрокара.

В общем — очень полезное ведомство. Как для правителя, то почти идеальный инструмент. Чтобы, с одной стороны, реагировать на претензии «народца» (вот вы только пожаловались, а мы уже нагрянули с проверками и штрафами), а с другой, обсекать слишком зарвавшихся чиновников и руководителей, которых сажать пока еще не с руки или заменить некем, а показать, кто тут настоящая власть, надо.

А кто будет выпендриваться, тот и виноватым в следующем «заговоре» внезапно может оказаться. Так что — больше, еще больше проверок, еще больше контроля, еще больше зажатых гаек, еще больше кнута. Ведь «пряников сладких всегда не хватает на всех». Разве что на правителя и его свиту.

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский