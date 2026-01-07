Бельгия готова предоставить авиацию и флот для поддержания мира в Украине

Бельгия готова предоставить авиацию и флот для поддержания мира в Украине2
- 7.01.2026, 10:19
Усилия «коалиции желающих» будут подкреплены надежной поддержкой со стороны США.
Бельгия после завершения российско-украинской войны предоставит свою авиацию и флот для сохранения мира в Украине.
Соответствующие договоренности обсуждались во время заседания «коалиции желающих» в Париже, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
«Вместе с широкой коалицией партнеров Бельгия возьмет на себя свою долю международных усилий, направленных на сохранение мира в Украине после окончания войны», — написал Вевер.
По его словам, участие Бельгии будет сосредоточено на тех направлениях, где она имеет необходимые возможности.
«Наш вклад будет сосредоточен, в частности, на предоставлении воздушных и морских сил, а также проведении тренировок, где Бельгия может сделать конкретный и значительный вклад», — отметил Вевер.
Он также подчеркнул, что усилия «коалиции желающих» будут подкреплены надежной поддержкой со стороны США, а будущий мониторинг ситуации с безопасностью планируется осуществлять под руководством Вашингтона. Это должно обеспечить эффективное сдерживание России от повторной агрессии и способствовать долгосрочной стабильности в регионе.