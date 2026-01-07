Эта машина станет хитом: какой будет долгожданная модель Dacia 3 7.01.2026, 10:29

Авто выделяется благодаря низкой цене и практичности.

Новая недорогая модель Dacia постепенно готовится к премьере. Машина станет настоящим хитом благодаря низкой цене и практичности. Уже примерно известно, каким будет этот недорогой автомобиль.

Доступного соперника Skoda Octavia от Dacia многие очень ждут. Но машину пока держат в секрете. Тем временем на канале TALKWHEELS грядущую машину показали с возможным дизайном. Получилось занимательное упражнение в дизайне.

Новая Dacia C-Neo (пока это предварительное название) присоединится к линейке популярных автомобилей европейского производителя. Компания намерена усилить свои позиции в непривычном для себя сегменте с более крупным автомобилем.

От других моделей Dacia новинка унаследует визуальный стиль, но, по ранним данным, окажется низким и довольно длинным лифтбэком с длиной кузова около 4,6 м. Также была информация, что модель предложат с увеличенным клиренсом.

Фактически, это УПП – универсал повышенной проходимости. Также формат машины можно описать как низкий кроссовер с практичным силуэтом и вместительным багажником. Новая модель Dacia C-Neo должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

