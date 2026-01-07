«Жаркие» ночи для РФ 2 Алексей Копытько

7.01.2026, 10:48

5,264

Алексей Копытько

Силы обороны Украины готовят почву, чтобы правильно расставить запятые.

Пока в Париже формулируют формулировки, Силы обороны готовят почву, чтобы правильно расставить запятые.

1. В ночь на 6 января ЦСО «А» СБУ поразил два объекта – арсенал ГРАУ № 100 (в/ч 55486) в районе города Нея Костромской области, а также нефтебазу в районе города Усмань Липецкой области.

Тут я бы отметил во что. Писать о том, что «арсенал уничтожен» - ну, явное преувеличение. Для интереса посмотрите в гугле на расположения строений. Достаточно сложно выбить прям весь арсенал такого типа, нужна серия ударов. Чтобы случилось подобие масштабной одномоментной детонации как на арсенале в Торопце, должны совпасть несколько факторов.

Однако, вне всякого сомнения, дроны достигли цели и спровоцировали вторичную детонацию в нескольких точках.

Важнее, на мой взгляд, более общий план. Посмотрите, где географически находится этот арсенал и против кого в первую очередь Россия накапливает там боеприпасы. Этот объект привязан к жд, которая ориентирована на запад, его миссия - питать боеприпасами Московский и Ленинградский военные округа для войны в Европе.

При взгляде на такую карту, все командования восточной и северной Европы должны быть озабочены тем, как лучше вооружить украинскую «Альфу» и другие структуры. Особенно – на фоне девиантных заявлений по поводу Гренландии.

Нефтебаза в районе Усмани (2 км от этого города, 1 км от Стрелецких хуторов) достаточно компактная, объём наземных резервуаров – 8 тыс. кубометров. Однако она удобно расположена для подпитки топливом группировки, которая угрожает Харькову с севера и востока. По предварительным данным, пожаром затронуты два резервуара по 1 тыс. кубометров и 4Х100 кубометров. Россиянам придётся совершать дополнительные телодвижения.

2. Много сообщений о взрывах в Стерлитамаке, Пензе, в Вологодской области. По данным самого честного в мире Министерства обороны России, за минувшую ночь российским ПВО были поражены 129 БПЛА над территорией 21 (!!!) региона РФ и над Крымом. А за сутки – 360 БПЛА!

Как всегда, россияне поразили жилой дом, на этот раз – в Твери.

Заявляют сбитые БПЛА и в Брянской, и в Тверской, и в Новгородской областях. Но что характерно – ни одна собака не говорит о попытке атаковать резиденцию Путина! А что случилось? До сих пор не отмылись?

3. Вчера СБС сожгли РЛС 9С32 комплекса С-300В в Донецкой области.

Позавчера что-то красиво горело на заводе «Энергия» (разработка и производство химических источников тока) в Ельце.

За последние дни нанесён ряд успешных средних ударов по логистическим пунктам, локальным складам БК, точкам доводки и запуска БПЛА.

Определённые трудности возникли у московских аэропортов. За последние 3 дня суммарно нарушено расписание более 500 рейсов. Какие-то просто задержались, но часть перенаправили из Москвы в другие регионы. Злые российские языки говорят, что на ситуацию влияют украинские дроны-обманки, которые неотличимы для ПВО от боевых дронов.

В общем, переговоры продолжаются.

Алексей Копытько, «Телеграм»

