Нацбанк Беларуси ввел новые запреты для банкиров

3
  • 7.01.2026, 11:11
  • 1,594
Фото: bymedia

Менеджеры банков попадут в черный список за митинги и «дискредитацию».

Нацбанк не будет аттестовывать банкиров, которые участвовали в мирных митингах или «дискредитировали» Беларусь. Это следует из постановления регулятора, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Национальный банк внес изменения в инструкцию об оценки соответствия квалификационным требованиям. Теперь получить аттестацию регулятора не смогут менеджеры банков, которые, как посчитают власти, участвовали в акциях протеста, митингах или пикетах, либо «призывали» к ним. Без такого рода разрешения со стороны регулятора специалисты не могут занимать определенные руководящие позиции.

В черный список банкиры попадут также за «участие в любом виде деятельности, направленном на дискредитацию». В этот пункт включили «личное участие, посредничество либо сотрудничество путем оказания услуг, регистрацию в экстремистских формированиях, распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а также изготовление, издание, хранение либо перевозку в целях распространения такой информационной продукции».

Ранее Нацбанк уже отказывал в аттестации топ-менеджерам банков после того, как к тем возникали вопросы со стороны силовиков.

Написать комментарий 3

