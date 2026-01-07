закрыть
«Это личный ляп для Путина»

  • 7.01.2026, 11:15
  • 2,530
«Это личный ляп для Путина»

Купянск приобрел геополитическое значение.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в интервью Radio NV констатировал, что Купянск приобрел геополитическое значение.

«Купянск приобрел геополитическое значение. Диктатор [Владимир] Путин долгое время рассказывал о том, что город уже оккупирован, и там полностью их войска установили и соответствующий правовой режим, и оборонительный режим, и все, что с тем связано. А, как оказалось, это были лишь слова. Силы обороны смогли противника потеснить, выбить. Соответственно, это личный такой ляп для диктатора Путина, который он при любых силах пытается исправить», — заявил Федоренко в эфире Radio NV.

Он отметил, что для этого россияне меняют командиров сухопутных подразделений, и новые российские командиры сразу усиливают ударно-штурмовые действия.

«Он (новый командир российского подразделения — ред.) быстро находит дополнительный личный состав, который можно стереть в боях, из числа подразделений обеспечения, или тех, которым несвойственно проводить ударно-штурмовые действия, ставят в строй, направляют вперед. Соответственно, это одна из важных задач для российских оккупационных генералов. Поэтому совершенно очевидно, что в обозримой перспективе противник будет пытаться восстановить свое состояние и положение. Но удастся ли ему это? Согласно моим убеждениям, в текущих реалиях — нет», — заявил командир полка Ахиллес.

Ситуация в Купянске

Российские оккупанты в последнее время несколько раз заявляли, что захватили Купянск, Украина это опровергала.

20 ноября российский диктатор Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Запад, тогда российский генерал Кузовлев доложил ему о «полном захвате» Купянска. 9 декабря генералу присвоили за это звание героя России.

12 декабря на Купянское направление приехал президент Украины Владимир Зеленский.

19 декабря Зеленский заявил, что российский генерал, который докладывал Путину о «полном захвате» Купянска, исчез после того, как украинские силы провели контратаку в городе.

