Поезд из Санкт-Петербурга в Брест внезапно остановился «по техническим причинам»1
- 7.01.2026, 11:33
По прогнозу БелЖД, состав опоздает на 1,5 - 2 часа.
Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила, что 7 января поезд №51 Санкт-Петербург - Брест «по техническим причинам» остановился на перегоне Стайки-Можеевка (Витебская область).
В БелЖД не уточнили, что привело к незапланированной остановке, но заверили, что предпринимают меры «для организации доставки пассажиров».
В итоге, по прогнозу БелЖД, поезд опоздает в Брест на 1,5 - 2 часа.