Поезд из Санкт-Петербурга в Брест внезапно остановился «по техническим причинам» 1 7.01.2026, 11:33

По прогнозу БелЖД, состав опоздает на 1,5 - 2 часа.

Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила, что 7 января поезд №51 Санкт-Петербург - Брест «по техническим причинам» остановился на перегоне Стайки-Можеевка (Витебская область).

В БелЖД не уточнили, что привело к незапланированной остановке, но заверили, что предпринимают меры «для организации доставки пассажиров».

В итоге, по прогнозу БелЖД, поезд опоздает в Брест на 1,5 - 2 часа.

