Уиткофф рассказал о проекте восстановления Украины после войны 1 7.01.2026, 11:43

Стив Уиткофф

США будут работать с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира.

Специальный представитель президента Дональда Трампа Стив Уиткофф рассказал, как США планируют помогать в послевоенном восстановлении Украины. Деталями он поделился во время пресс-конференции в Париже после заседания «Коалиции желающих».

По мнению Уиткоффа, мирное соглашение откроет широкие возможности для украинского народа.

«Для людей, которые вернутся домой после войны, чтобы они могли найти работу там (в Украине, - ред.). Мы работаем с BlackRock, с его директором Ларри Финком над проектом (относительно будущего Украины, - ред.). Мы считаем, что это будет очень-очень важно для народа Украины», - заявил он.

BlackRock является одной из крупнейших инвестиционных компаний мира, управляющей триллионами долларов и влияющей на глобальные финансовые рынки. Спецпосланник Трампа отметил, что эта инициатива считается решающей для будущего процветания и восстановления Украины.

«Вопрос территорий - самый критический, но мы надеемся достичь компромиссов», - добавил Уиткофф.

