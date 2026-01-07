закрыть
Почему после праздников так хочется убрать украшения?

  • 7.01.2026, 11:46
Почему после праздников так хочется убрать украшения?

Это не отказ от радости, а способ перезагрузки.

Многие люди испытывают неожиданное облегчение, когда после новогодних и рождественских праздников убирают елку, гирлянды и сезонный декор. Психологи объясняют это не потерей праздничного настроения, а естественной потребностью вернуть ясность и порядок в повседневную жизнь, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

По словам специалистов, избыточные предметы в интерьере создают визуальный «шум», который мешает сосредоточенности и перегружает восприятие. Исследования показывают, что захламленное пространство связано с ухудшением самочувствия и снижением эмоционального комфорта. Напротив, более минималистичная обстановка способствует ощущению контроля, внутреннего спокойствия и «пространства для мыслей».

Интересно, что стремление быстрее разобрать праздничный декор особенно характерно для миллениалов. Эксперты связывают это с культурными и экономическими факторами: поколение выросло среди избытка вещей, а во взрослую жизнь вошло в условиях нестабильности, что сформировало ценность простоты и функциональности. Сегодня для многих красота — это чистая поверхность и отсутствие лишних деталей.

Научные данные подтверждают этот подход. Одно из исследований показало, что люди, описывающие свои дома как упорядоченные и спокойные, чувствуют себя лучше в течение дня. Другие работы указывают, что уменьшение визуальной нагрузки помогает мозгу эффективнее обрабатывать информацию.

Таким образом, уборка праздничных украшений — это не отказ от радости, а способ перезагрузки. Освобождая пространство, люди дают сигнал организму, что наступает новый этап, более спокойный и управляемый. Для многих это простой, но действенный шаг к ощущению равновесия и ясности.

