«Путина сдадут свои без всякого сожаления» 1 7.01.2026, 11:53

Геннадий Гудков

В России предрекли судьбу главы Кремля.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков описал, кто и как «поможет» главе Кремля уйти с должности, за которую он так держится.

Если Мадуро сместили американцы, то Путина снимут свои, заявил Геннадий Гудков. Это могло произойти еще раньше, но по ряду причин этого не случилось. Когда российский диктатор станет неугоден для людей, которых называют «российскими элитами», они быстро с ним «попрощаются».

Свой прогноз для Путина Геннадий Гудков озвучил в интервью для Алексея Демченко на YouTube.

На вопрос о том, сольют ли Путина его же охранники и генералы, российский оппозиционер ответил: «Да, все будет точно так же. Как только возникнет ситуация, при которой люди, окружающие Путина, поймут, что он для них помеха, обуза и опасность, они его сдадут без всякого сожаления, даже не сомневайтесь. Они могли его сдать еще раньше, в 2023 году, если бы продолжилось наступление украинской армии и начался бы нормальный диалог с той частью элит, которая хотела этого диалога, но, к сожалению, этого не произошло».

Также Гудков описал, как именно будет происходить смена режима в России: «Я уверен, что свои приняли решение его сдать в последние месяцы, когда было понятно, что Мадуро пришел конец, а когда конец, то никто не хочет быть соучастником его конца, в смысле быть в его команде, которой пришел конец. Я почему-то предполагал, что его отвезут свои на американский авианосец и скажут: «Берите, он нам больше не нужен». А Путина отвезут свои. Тут не надо питать иллюзий, что кто-то там въедет на танке на Красную площадь. Свои сдадут. Отправят либо в Гаагу, либо еще куда-нибудь похуже. Это будет, но мы просто не знаем когда».

