Павел Северинец: Белорусский народ сделал огромный шаг вперед

Режим Лукашенко находится в очень опасном для него состоянии.

Экс-политзаключенный, оппозиционный политик Павел Северинец, принудительно депортированный режимом Лукашенко 13 декабря, дал большое интервью сайту Charter97.org. Бывший узник совести рассказал о первых днях на свободе, как изменились белорусы за последние пять лет и обратился к тем, кто потерял надежду.

— Вы впервые за пять лет встретили день рождения и Новый год на свободе, да еще и вместе с семьей. Расскажите, как это было.

— Это было просто фантастически. Представить, что я буду встречать праздники вместе с семьей, я мог только в самых смелых мечтах. И вот оказалось, что я в Вильнюсе, в комнате, вместе с Олечкой, вместе с Франтишком, потом с друзьями. Мне удалось еще и на Новый год собрать друзей. Это, конечно, просто чудо. После этого даже те, кто не верит, могут сказать: Божьи чудеса бывают.

— Мир очень изменился за пять лет, пока вы были в тюрьме. Что вас удивило? Как вы адаптируетесь к новым технологиям и как восполняете информационный вакуум, образовавшийся за это время?

— Очень сильно поразило новое состояние мира. Мир стал гораздо жестче. В мире идет война. Эта война непосредственно касается Беларуси. И видно, что белорусы привыкают жить в этих новых условиях. До 2020 года это было невозможно представить. Все эти полеты дронов, воздушные тревоги, пограничные конфликты, связанные с авиацией или какими-то военными угрозами. Реальная угроза войны — это было невозможно представить. Поэтому, конечно, я к этому пока до конца не привык, но уже стараюсь принять это. Также очень поражает развитие технологий, искусственный интеллект, летающие такси. Я об этом читал, но в колонии это невозможно было представить.

Еще меня очень поразили многочисленные истории — тысячи историй белорусов, которые были вынуждены бежать или уехать из Беларуси. Людей, которые попали в тюрьму буквально за лайк или комментарий в интернете. Белорусов, оказавшихся разлученными со своими семьями. Эта боль наполняет новый мир. И к этому невозможно привыкнуть, но это приходится принимать.

Меня очень вдохновило то, что белорусы выросли за это время. За эти пять с половиной лет белорусский народ сделал огромный шаг к тому, чтобы занять свое достойное место среди народов мира. За эти пять с половиной лет белорусский народ сделал огромный шаг к осознанию своего места в современном мире.

Я имею в виду и личную силу. Сегодня белорусы гораздо яснее и острее понимают место Беларуси в мире, ценность белорусского языка, культуры, национального сознания, государственнической позиции. Уровень политической осознанности вырос колоссально. По сравнению с 2020 годом — это небо и земля. Большинство активных белорусов сейчас абсолютно ясно понимают, что белорусское государство — это величайшая ценность. Это очень сильно поразило.

Поразило и развитие языка. То, как бурно развивается белорусскоязычная культура, инициативы, интернет — и в Беларуси, и за ее пределами. Несмотря на режим внутри страны и несмотря на жизнь в эмиграции — это впечатляет невероятно.

С большим удовольствием посмотрел новые программы, белорусскоязычное телевидение, проекты блогеров. Это шикарно. Это очень высокий уровень, прекрасный язык. Это огромный рост. Возможно, этого не видно изо дня в день, но если выходишь после пяти с половиной лет тюрьмы — это бросается в глаза сразу.

— Захват диктатора Мадуро стал громким событием начала года. Какие надежды это дает белорусам?

— Белорусам нужно понимать: не все так серо, не все так безнадежно и бесперспективно, как мы привыкли думать. В какой-то момент мир может измениться просто мгновенно. Ложишься спать — а просыпаешься в другом мире. Диктатора, который угнетал десятки миллионов венесуэльцев, просто нет, и он ждет суда. Такое может случиться с любым диктатором в мире. Это нужно ясно понимать. И при этом геополитические расклады могут не иметь значения. Есть Бог на свете.

Один человек умер — и все меняется. Диктаторы концентрируют всю власть на себе, и любые их личные проблемы или смерть развеивают режим, как дым. Белорусам нужно понимать: Божьи чудеса существуют. И они нас ждут. Главное — быть к ним готовыми.

— Еще с 90-х вы были среди людей, которые выходили на протесты под бело-красно-белым флагом. Вас арестовали до августа 2020 года, когда под ним вышли сотни тысяч белорусов. Что вы сейчас чувствуете, когда пересматриваете эти фотографии?

— Это, конечно, подъем, это радость, близкая к эйфории. Потому что десятки лет мы боролись за то, чтобы белорусы наконец вышли — вышли под флагами Христа, вышли вместе, вышли защищать свободу, демократию, независимость Беларуси. И это наконец произошло.

То, что после этого началась реакция, — это уже история. Ничего катастрофического не произошло и не происходит. Общая динамика остается в пользу Беларуси. Еще раз повторю: за этот год, за 2020-й и последующие годы белорусы настолько закалились, что сформировалось целое поколение элиты, прошедшей тюрьмы, сформированной и отшлифованной в заключении. Это огромный заряд, который будет работать еще десятилетиями. И рост Беларуси, рост ее субъектности, «белорусский файл» в мировой политике — сегодня они среди первых, они на переднем плане.

Здесь и война в Украине, где Беларусь играет геополитически огромную роль. Здесь и общее изменение карты мира. И здесь, конечно, белорусам нужно знать и понимать: большой истории, большим целям соответствуют большие испытания. То, что мы сейчас проходим — колоссальные трудности, трудности, которые касаются почти каждого белоруса, — свидетельствует лишь об одном: у нас есть великая миссия, великая цель в истории, и мы идем по этому пути. Идем так, как иногда не бывает даже в голливудских фильмах.

— Как вы переживали события августа 2020 года, находясь в заключении?

— Тогда я оказался на Окрестина. Окрестина все лето, особенно в августе 2020 года, была эпицентром тех событий. И мне приходилось там слышать, как в камеры запихивают десятки людей — в камеру, рассчитанную на 5–6 человек, загоняли по 50 человек; как людей избивают, как их прогоняют через коридоры с дубинками. Там буквально дрожали стены тюрьмы. Приходилось слышать, как протестующих уговаривают покаяться, как протестующие отвечают: «Нет» или «Посмотрим». Не ломались, так сказать. Все это было, все это приходилось слышать.

Также очень впечатляли и акции. Эхо протестов доходило до меня уже с конца августа 2020 года через адвоката — распечатки, фотографии, новости. А когда я оказался на Володарке по уголовному делу, мы каждый вечер слышали протестующих, слышали, как люди подходят рядом. Мы слышали, как по громкой связи милиция предупреждает тех, кто собирается протестовать, слышали песни, слышали крики, слышали: «Жыве Беларусь!» Это все, конечно, не забудется до конца жизни.

Почему нам не удалось победить? Скорее всего, в Божьих планах есть очень серьезная закалка белорусов. Просто выйти на улицу, пройти несколько десятков маршей и обрушить систему, которая строилась десятилетиями, — наверное, это был бы слишком легкий вариант. Счастье не дается легко. За счастье нужно бороться, за счастье нужно платить, за счастье нужно проходить испытания. И, возможно, те годы, которые у нас есть сейчас, — это та плата, которую наш народ платит за свободную демократическую Беларусь.

Поляки поколениями боролись за то, что у них есть сейчас. Белорусы еще ближе к империи, еще ближе к ордынской тьме. Это ставит перед нами необходимость понимания: мы будем идти. Тяжело подниматься, падать, будут спады, будут подъемы. Возможно, этот путь не на один год и, может быть, даже не на десять лет. Но в конце концов мы дойдем — дойдем до Беларуси.

— Что поддерживало вас в тюрьме все эти годы?

— Прежде всего, в тюрьме, конечно, меня поддерживал Бог. Таких чудес и таких откровений, какие я пережил за эти пять с половиной лет, у меня в жизни еще не было. Надеюсь, удастся издать книги, которые я выносил в голове, частично в письмах, и поделиться этими открытиями с белорусами. Ну и, конечно, поддержка родных, поддержка близких людей, поддержка братьев и сестер во Христе, поддержка тех, кто молился, помогал. Международная поддержка тоже сыграла свою роль. Здесь я очень благодарен всем, кто поддерживал, боролся и тем, кто проявлял солидарность.

— Вас фактически депортировали из родной страны. Как вы относитесь к новой практике режима Лукашенко?

— Режим вывозит людей в обмен на некое снятие санкций. И это, по сути, простой экспорт заложников. Просто людей берут и экспортируют в Евросоюз. Судя по всему, это уже главный пункт бюджета — вывоз людей. Пока освобождают одних, берут в заложники, то есть арестовывают, других. Речь идет о тысячах людей, и это уже просто налаженный бизнес. К сожалению.

Поэтому, конечно, отношение исключительно негативное. При этом, если Бог это допускает, нужно задавать себе вопросы — для чего? Для чего сотни тысяч белорусов оказались за пределами Беларуси? Нужно смотреть и брать лучшее из опыта тех стран, которые мы видим перед собой, в которых мы сейчас живем. Потому что опыт Польши, опыт Литвы, опыт Украины — чрезвычайно ценен для будущей Беларуси. Мы должны взять здесь все то ценное, что видим своими глазами. Возможно, именно для этого мы здесь.

— В каком состоянии сегодня находится режим Лукашенко? Понятно, что вы были сильно ограничены в информации, но, возможно, свежим взглядом увидели то, чего не видим мы.

— Режим находится в очень опасном для него состоянии. У каждого человека бывает состояние самодовольства, самоуверенности — мол, мы все делаем правильно, все делаем прекрасно. Это опасный показатель. Падению, как пишет Библия, предшествует гордыня. Гордыня режима: «Мы справились в двадцатом году, мы навели порядок». Это признак гордыни, которая неизбежно заканчивается крушением. Такие горделивые системы падают очень быстро и развеиваются, как дым. Мы увидим, что в итоге там просто пустота, когда все это рухнет.

— Многие сегодня разочарованы, потому что за пять лет не удалось свергнуть Лукашенко. Какие слова вы бы адресовали этим людям?

— Дорогие белорусы, то, что мы переживаем сегодня, та тьма, в которой мы оказываемся день за днем, — это предвестие рассвета. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Пусть наши сердца светят другим. Мы, те, кто понимает, что происходит, призваны быть звездами, маяками для других: для своих близких, для своих друзей, для тех людей, у которых еще не открылись глаза.

Через нас светит Господь Бог. Мы, белорусы, — дети света. И свет в конце концов победит. День в конце концов настанет. Верым, можам, пераможам!

