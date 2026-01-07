FT: США возьмут на себя мониторинг прекращения огня в Украине
- 7.01.2026, 12:05
Это знаменует собой важный сдвиг в отношениях Киева с Белым домом.
Возглавляемые Европой «силы сдерживания» обеспечат «меры безопасности в воздухе, на море и на суше» при «поддержке США» после прекращения огня в Украине.
Как пишет Financial Times (FT), обязательство разместить войска является наиболее значимым обещанием Украине со стороны европейских союзников.
Что союзники обещают Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что после прекращения огня «Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники в целях поддержки обороны Украины».
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что переговоры показали «сближение» позиций США, Украины и Европы в отношении поддержки, которая потребуется Киеву после мирного соглашения.
Издание подчеркнуло, что это знаменует собой сдвиг по сравнению с напряженностью в отношениях с Белым домом в 2025 году.
Участие США в гарантиях безопасности
Журналисты добавили, что переговоры в Елисейском дворце также знаменуют собой наиболее значительное предложение США об участии в усилиях, направленных на создание гарнатий безопасности для Украины.
По словам двух источников, американские военные возглавят высокотехнологичный мониторинг любой линии прекращения огня в Украине, используя беспилотные датчики, дроны и спутники для оценки возможных атак со стороны российских или украинских военных.
Официальные лица, участвующие в парижских переговорах, заявили, что это означает, что надежная и нейтральная система мониторинга прекращения огня имеет решающее значение для потенциального мирного соглашения.
«Мы должны в итоге договориться о том, как это прекращение огня может соблюдаться, контролироваться и проверяться - не путем размещения солдат, потому что мы говорим о линии в 1400 км, и присутствие солдат на линии не имеет смысла ни тактически, ни стратегически», - сказал представитель Елисейского дворца.
По словам официальных лиц, остаются спорные моменты в том, как характеризовать возможные нарушения режима прекращения огня.
Что дальше
Два высокопоставленных украинских чиновника, участвовавших в парижских переговорах, заявили, что Киев пока доволен результатами, но признали, что предстоит еще много работы.
«Мирные переговоры США с Украиной и ее сторонниками пока не включали трехсторонние обсуждения с РФ. Неясно, какую часть предложений Москва примет, если вообще примет», - отметило издание.