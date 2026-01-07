закрыть
FT: США возьмут на себя мониторинг прекращения огня в Украине

Это знаменует собой важный сдвиг в отношениях Киева с Белым домом.

Возглавляемые Европой «силы сдерживания» обеспечат «меры безопасности в воздухе, на море и на суше» при «поддержке США» после прекращения огня в Украине.

Как пишет Financial Times (FT), обязательство разместить войска является наиболее значимым обещанием Украине со стороны европейских союзников.

Что союзники обещают Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что после прекращения огня «Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники в целях поддержки обороны Украины».

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь отметил, что переговоры показали «сближение» позиций США, Украины и Европы в отношении поддержки, которая потребуется Киеву после мирного соглашения.

Издание подчеркнуло, что это знаменует собой сдвиг по сравнению с напряженностью в отношениях с Белым домом в 2025 году.

Участие США в гарантиях безопасности

Журналисты добавили, что переговоры в Елисейском дворце также знаменуют собой наиболее значительное предложение США об участии в усилиях, направленных на создание гарнатий безопасности для Украины.

По словам двух источников, американские военные возглавят высокотехнологичный мониторинг любой линии прекращения огня в Украине, используя беспилотные датчики, дроны и спутники для оценки возможных атак со стороны российских или украинских военных.

Официальные лица, участвующие в парижских переговорах, заявили, что это означает, что надежная и нейтральная система мониторинга прекращения огня имеет решающее значение для потенциального мирного соглашения.

«Мы должны в итоге договориться о том, как это прекращение огня может соблюдаться, контролироваться и проверяться - не путем размещения солдат, потому что мы говорим о линии в 1400 км, и присутствие солдат на линии не имеет смысла ни тактически, ни стратегически», - сказал представитель Елисейского дворца.

По словам официальных лиц, остаются спорные моменты в том, как характеризовать возможные нарушения режима прекращения огня.

Что дальше

Два высокопоставленных украинских чиновника, участвовавших в парижских переговорах, заявили, что Киев пока доволен результатами, но признали, что предстоит еще много работы.

«Мирные переговоры США с Украиной и ее сторонниками пока не включали трехсторонние обсуждения с РФ. Неясно, какую часть предложений Москва примет, если вообще примет», - отметило издание.

