Лукашенко онемел Юрий Гнидин, UDF

7.01.2026, 12:10

А Путин пропал.

Вероятно, еще никто из ныне живущих политиков не производил такого жуткого впечатления на братьев-союзничков, как Дональд Трамп.

Прошло уже пять дней после захватывающего ареста в собственной постели венесуэльского диктатора Николса Мадуро и его жены Силии Флорес, но ни Александр Лукашенко, ни Владимир Путин так и не высказались о происходящем.

Телеграм-канал «Пул Первого», который ведет пресс-служба белорусского правителя, в первые часы после обнародования новости об аресте Мадуро разместил короткое сообщение:

«ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕТ АКТ АМЕРИКАНСКОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ ВЕНЕСУЭЛЫ - ЭЙСМОНТ РИА НОВОСТИ».

Из чего следует, что все лишь комментарий пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, в которым она передала позицию официального Минска, но самого заявления белорусского правителя обнародовано не было.

Позже этот же текст был перепечатан государственным информационным агентством БелТА. А вот на официальном сайте Лукашенко о захвате Мадуро не появилось ни строчки. Как говорится, «Помер Максим – и хрен с ним».

Хорошая возможность прокомментировать арест «многолетнего друга» и «стратегического партнера» была у Лукашенко 6 января во время церемонии приведения к присяге судей Высшего и Конституционного судов, но и тут у престарелого диктатора не нашлось нужных слов.

Вместо этого он много рассуждал о специфике белорусского правосудия.

«Мы не можем прописать все даже в Конституции, не можем прописать все в законах. Но дух, фундамент и основа у нас одна – справедливость. И это вас, прежде всего, касается. Будьте справедливы к нашим людям, к нашему народу», - напутствовал Лукашенко новых назначенцев.

Российский коллега Владимир Путин и вовсе на неделю исчез с радаров. На официальном сайте Кремля значится только одно событие с участие президента России. 5 января он поговорил по телефону с 7-летним Игорем Степаненко из Московской области.

«Владимир Путин помог осуществить мечту мальчика – посетить музей-заповедник «Музей Мирового океана» в Калининграде», - говорится в сообщении.

Объяснение подобному поведению союзников довольно простое – и Путин, и Лукашенко мечтают заключить с Дональдом Трампом «большую сделку». Первый — заполучить Украину, второй – обеспечить легитимность своего режима и снятие всех западных санкций. А тут какой-то Мадуро из далекой Венесуэлы под ногами болтается. Подумаешь, одним «другом» больше, одним меньше. Главное – не злить «деда из Вашингтона».

Юрий Гнидин, UDF

