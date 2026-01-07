TIME: Почему Трамп не сделал ставку на венесуэльскую оппозицию 7.01.2026, 12:13

Мария Корина Мачадо

Фото: AFP

США все еще могут передать правление демократически избранному руководству.

Президент США Дональд Трамп, комментируя масштабную военную операцию против диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, почти час говорил о борьбе с наркоторговлей и контроле над нефтяными ресурсами Венесуэлы, однако ни разу не упомянул демократию. Это вызвало резкую критику со стороны экспертов и сторонников венесуэльской оппозиции, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Венесуэла более десяти лет живет в условиях авторитарного правления. После поражения на выборах 2024 года Мадуро отказался признать результаты, а законно избранный президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа был вынужден покинуть страну. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, отстраненная от участия в выборах, недавно уехала из Венесуэлы и получила Нобелевскую премию мира, посвятив ее Трампу и поддержав удары США по объектам, связанным с наркоторговлей.

Тем не менее Трамп публично дистанцировался от Мачадо, заявив, что ей будет «очень тяжело» управлять страной и что у она «не пользуется уважением» внутри Венесуэлы. Эксперты не согласны с такой оценкой. По словам аналитика Института Като Иана Васкеса, отказ поддержать Мачадо — «огромная стратегическая и моральная ошибка», а утверждения об отсутствии у нее поддержки не соответствуют реальности.

Вместо оппозиции администрация Трампа пытается оказывать давление на вице-президента Делси Родригес, рассчитывая на ее подчинение американским требованиям. Однако Родригес уже заявила о готовности «защищать Венесуэлу» и потребовала освобождения Мадуро.

Будущее страны остается неопределенным. Эксперты отмечают, что США все еще могут использовать свое влияние, чтобы добиться передачи власти демократически избранному руководству. Однако пока приоритет Вашингтона — безопасность, борьба с наркоторговлей и геополитические интересы, а не проведение выборов.

