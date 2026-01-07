Белорусских автомобилистов ждет «сюрприз» 2 7.01.2026, 12:19

Резко выросли суммы за штрафы.

С 1 января в Беларуси увеличили базовую величину. Это значит, что и штрафы стали более ощутимыми.

За управление транспортным средством (ТС) водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, либо перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, предусмотрен штраф до одной базовой (45 рублей). Управление ТС, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении (техосмотр), если собственником такого ТС является физическое лицо, наказывается штрафом до трех базовых (до 135 рублей).

Управление ТС без оформления страховки для физического лица обойдется в одну-три базовых (45—135 рублей). Такое же наказание предусмотрено для пешеходов, велосипедистов, а также лиц, участвующих в дорожном движении и не управляющих ТС, пишут «Минск-Новости».

Штраф от одной до пяти базовых (45—225 рублей) назначают лицам, которые управляют ТС и при этом не выполняют требований сигналов светофора или регулировщика. Такое же наказание грозит водителям, которые игнорируют правила размещения ТС на проезжей части, не дают преимущества в движении маршрутному ТС или пешеходам, не выполняют требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения), либо нарушают правила маневрирования или проезда перекрестков.

Куда более строго наказывают водителей, которые нарушают правила обгона либо выезжают на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено ПДД. За это можно получить штраф от двух до 10 базовых (90—450 рублей), возможно также лишение права управления ТС на срок до одного года. Если нарушение правил привело к созданию аварийной обстановки, штраф составит от пяти до 20 базовых (225—900 рублей), возможно лишение права управления на срок до двух лет.

Остановка или стоянка ТС с нарушением ПДД обойдется автовладельцу в одну базовую (45 рублей). Неправомерная стоянка на месте, отведенном для стоянки ТС инвалидов, карается двумя базовыми (90 рублей). А вот остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением ПДД обойдется правонарушителю в пять базовых (225 рублей).

Если человек не имеет права садиться за руль, но всё же сделал это, то первый раз рискует быть оштрафованным на сумму от 225 до 900 рублей (от пяти до 20 базовых). В случае повторного нарушения в течение года штраф составит от 900 до 2 250 рублей (от 20 до 50 базовых). В качестве наказания могут назначаться общественные работы продолжительностью 8—60 часов, а также административный арест до 15 суток.

Строгое наказание ждет водителей, которые управляют ТС в состоянии опьянения. Штраф составляет 100 (4 500 рублей) или 200 (9 000 рублей) базовых величин (в зависимости от степени опьянения). Нарушитель также лишается права управления на три года или пять лет соответственно.

