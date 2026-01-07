Канада готова отправить своих военных в Украину
- 7.01.2026, 12:29
В рамках многонациональных сил.
Канада может разместить свои войска в Украине в составе многонациональных сил после заключения мирного соглашения, а также обучать украинских военных.
Об этом во вторник, 6 января, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет CTV News.
Он подчеркнул, что пока это лишь потенциальная опция, и участие в многонациональных силах будет иметь «гораздо больший эффект, чем, если бы мы действовали самостоятельно».
Карни добавил, что начальным вкладом его страны в гарантии безопасности Украины может стать обучение украинских военных, ведь канадские солдаты уже проводят тренировки в Польше в рамках операции Unifier.
Канадский премьер также отметил, что усилия правительства по наращиванию военного потенциала помогут стране сыграть значимую роль в обеспечении безопасности Украины после окончания войны.