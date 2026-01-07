закрыть
Канада готова отправить своих военных в Украину

  • 7.01.2026, 12:29
Фото: Anton Skyba/The Globe and Mail

В рамках многонациональных сил.

Канада может разместить свои войска в Украине в составе многонациональных сил после заключения мирного соглашения, а также обучать украинских военных.

Об этом во вторник, 6 января, сообщил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет CTV News.

Он подчеркнул, что пока это лишь потенциальная опция, и участие в многонациональных силах будет иметь «гораздо больший эффект, чем, если бы мы действовали самостоятельно».

Карни добавил, что начальным вкладом его страны в гарантии безопасности Украины может стать обучение украинских военных, ведь канадские солдаты уже проводят тренировки в Польше в рамках операции Unifier.

Канадский премьер также отметил, что усилия правительства по наращиванию военного потенциала помогут стране сыграть значимую роль в обеспечении безопасности Украины после окончания войны.

