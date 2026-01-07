Ученые раскрыли секрет Европы 2 7.01.2026, 12:37

2,002

Фото: NASA

Планета давно привлекает внимание астробиологов.

Европа — один из самых перспективных объектов Солнечной системы в поисках внеземной жизни — может оказаться менее пригодной для обитания, чем считалось ранее, пишет агентсво Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Спутник Юпитера давно привлекает внимание астробиологов благодаря предполагаемому подповерхностному океану солёной воды, скрытому под ледяной корой. Однако авторы работы пришли к выводу, что на дне этого океана, вероятно, отсутствует тектоническая и вулканическая активность — ключевой источник химической энергии и питательных веществ для жизни на Земле.

Учёные смоделировали условия на Европе с учётом её размеров, состава каменистого ядра и гравитационного воздействия Юпитера. Расчёты показали, что каменистое дно океана слишком прочное, чтобы в нём происходили разломы, подводные извержения или гидротермальная активность, подобная «чёрным курильщикам» на Земле. Именно такие процессы, по мнению исследователей, могли сыграть важную роль в зарождении жизни на нашей планете.

«Без тектонической активности химические реакции между водой и породами трудно запустить и поддерживать», — отметил ведущий автор исследования Пол Бирн из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Тем не менее учёные подчёркивают, что Европа всё ещё обладает важными признаками потенциальной обитаемости: жидкой водой, органическими соединениями и приливным нагревом за счёт гравитации Юпитера. Кроме того, не исключено, что миллиарды лет назад спутник был более геологически активным.

В 2024 году NASA запустило миссию Europa Clipper, которая с 2031 года начнёт серию сближений с Европой, чтобы подробнее изучить её структуру и условия для жизни.

