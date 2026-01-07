закрыть
7 января 2026, среда, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые раскрыли секрет Европы

2
  • 7.01.2026, 12:37
  • 2,002
Ученые раскрыли секрет Европы
Фото: NASA

Планета давно привлекает внимание астробиологов.

Европа — один из самых перспективных объектов Солнечной системы в поисках внеземной жизни — может оказаться менее пригодной для обитания, чем считалось ранее, пишет агентсво Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Спутник Юпитера давно привлекает внимание астробиологов благодаря предполагаемому подповерхностному океану солёной воды, скрытому под ледяной корой. Однако авторы работы пришли к выводу, что на дне этого океана, вероятно, отсутствует тектоническая и вулканическая активность — ключевой источник химической энергии и питательных веществ для жизни на Земле.

Учёные смоделировали условия на Европе с учётом её размеров, состава каменистого ядра и гравитационного воздействия Юпитера. Расчёты показали, что каменистое дно океана слишком прочное, чтобы в нём происходили разломы, подводные извержения или гидротермальная активность, подобная «чёрным курильщикам» на Земле. Именно такие процессы, по мнению исследователей, могли сыграть важную роль в зарождении жизни на нашей планете.

«Без тектонической активности химические реакции между водой и породами трудно запустить и поддерживать», — отметил ведущий автор исследования Пол Бирн из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Тем не менее учёные подчёркивают, что Европа всё ещё обладает важными признаками потенциальной обитаемости: жидкой водой, органическими соединениями и приливным нагревом за счёт гравитации Юпитера. Кроме того, не исключено, что миллиарды лет назад спутник был более геологически активным.

В 2024 году NASA запустило миссию Europa Clipper, которая с 2031 года начнёт серию сближений с Европой, чтобы подробнее изучить её структуру и условия для жизни.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский