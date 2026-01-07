В Минске поймали «Гринча» 2 7.01.2026, 13:09

2,204

Работник ТЦ за месяц вынес 18 искусственных елок.

В Минске правоохранители задержали 64-летнего сотрудника торгового центра, которого подозревают в серии краж искусственных новогодних елок. По данным милиции, мужчина за месяц вынес из ТЦ 18 елок.

В соцсетях его уже окрестили «Гринчем» — по аналогии с персонажем популярного голливудского фильма, похитившим Рождество.

Нарушение заметил работник одного из торговых павильонов. Выяснилось, что магазин не был оборудован охранной сигнализацией и ночью оставался открытым.

По информации милиции, мужчина вывозил елки в продуктовой тележке, накрывая их покрывалом, после чего перепродавал товар. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

Общий ущерб превысил 10,8 тысячи рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи.

