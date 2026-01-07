закрыть
7 января 2026, среда, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске поймали «Гринча»

2
  • 7.01.2026, 13:09
  • 2,204
В Минске поймали «Гринча»

Работник ТЦ за месяц вынес 18 искусственных елок.

В Минске правоохранители задержали 64-летнего сотрудника торгового центра, которого подозревают в серии краж искусственных новогодних елок. По данным милиции, мужчина за месяц вынес из ТЦ 18 елок.

В соцсетях его уже окрестили «Гринчем» — по аналогии с персонажем популярного голливудского фильма, похитившим Рождество.

Нарушение заметил работник одного из торговых павильонов. Выяснилось, что магазин не был оборудован охранной сигнализацией и ночью оставался открытым.

По информации милиции, мужчина вывозил елки в продуктовой тележке, накрывая их покрывалом, после чего перепродавал товар. Полученные деньги он тратил на личные нужды.

Общий ущерб превысил 10,8 тысячи рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский