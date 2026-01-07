Названы три кандидатуры на место главы СВР Украины

Названы три кандидатуры на место главы СВР Украины1
Один из них — Малюк.
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность переформатирования работы Службы внешней разведки и поручил подготовить список потенциальных кандидатов на должность ее руководителя — по модели, аналогичной подбору нового главы Офиса президента. Об этом РБК-Украина сообщил осведомленный источник.
По его словам, глава государства пока не определился с окончательной концепцией будущей работы СВР, поэтому среди возможных кандидатов рассматриваются представители разных сфер — дипломаты, военные или профессиональные разведчики.
«К примеру, Дмитрий Кулеба — это вариант с упором на дипломатию через инструменты разведки. Также президент рассматривал Андрея Белецкого — командира 3-го армейского корпуса. Он сильный организатор, умеет работать с тяжелыми направлениями и мог бы выстроить более боевой формат СВР — условный украинский «Моссад», способный доставать врага где угодно», — отметил собеседник.
Источник добавил, что среди возможных вариантов остается и экс-глава СБУ Василий Малюк. Ранее он отказывался от такого предложения, однако не исключено, что позиция могла измениться. В этом случае СВР могла бы сделать акцент на асимметричных операциях.
«Президент ожидает перечень кандидатур и будет принимать решение после личных разговоров с каждым из них. Мы понимаем возможности ГУР, и сейчас Зеленский хочет оценить потенциал СВР», — подытожил источник.