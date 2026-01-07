Для белорусских дачников ввели важное нововведение 7.01.2026, 13:51

Что изменится.

В Государственном комитете по имуществу Беларуси сообщили, что по итогам 2025 года в государственный кадастр были внесены границы 95% всех садовых товариществ (СТ) и дачных кооперативов (ДК) страны. Ранее в кадастре было учтено лишь 17% таких объектов.

Обновлённые данные позволят точно определить, кто отвечает за:

вывоз мусора;

уборку территорий;

регистрацию граждан;

распределение земельных участков;

присвоение адресов.

В комитете отметили, что заполнение кадастра облегчит работу исполкомов по планированию и значительно упростит решение различных вопросов самими товариществами.

Кроме того, в кадастре были уточнены официальные названия СТ и ДК на русском и белорусском языках, обновлена информация о количестве товариществ, а также внесены данные о дорогах и улицах внутри них. После верификации и согласования с местными органами эти объекты были официально зарегистрированы и включены в единый реестр улиц и дорог Беларуси.

