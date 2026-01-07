Foreign Affairs: Имперские амбиции Эрдогана сталкиваются с реальностью 3 7.01.2026, 14:22

3,100

Реджеп Тайип Эрдоган

За громкими словами скрываются серьезные препятствия для Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается закрепить за Анкарой роль ведущей силы на Ближнем Востоке, однако реальные возможности страны не соответствуют заявленным амбициям, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

После визита Эрдогана в Вашингтон и демонстративного сближения с президентом США Дональдом Трампом Анкара усилила дипломатическую активность. Турция приняла участие в переговорах по прекращению огня в Газе, расширила влияние в Сирии после падения режима Башара Асада и нарастила военное присутствие в ряде регионов — от Кавказа до Северной Африки. Турецкие власти преподносят это как возвращение страны к исторической роли регионального лидера.

Однако эксперты отмечают, что за громкой риторикой скрываются серьезные препятствия. Турция сталкивается с высокой инфляцией, ослабленной валютой и нехваткой ресурсов для финансирования масштабных проектов, включая восстановление Сирии. Кроме того, гиперцентрализация власти привела к ослаблению государственных институтов, а падение поддержки правящей партии усиливает внутриполитическую нестабильность.

Серьезным внешним препятствием остается Израиль, который после военных операций в регионе укрепил позиции и стремится не допустить усиления Турции в Сирии. Противоречия между Анкарой и Тель-Авивом повышают риск конфронтации и ограничивают пространство для маневра турецкой дипломатии.

Поддержка со стороны США при Трампе, по мнению аналитиков, носит скорее символический характер и не гарантирует долгосрочных выгод. В результате проект «века Турции», продвигаемый Эрдоганом, рискует обнажить разрыв между имперскими устремлениями и реальными возможностями страны.

