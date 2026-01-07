закрыть
7 января 2026, среда, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Николай Автухович встречает в тюрьме день рождения

1
  • 7.01.2026, 14:36
  • 1,660
Николай Автухович встречает в тюрьме день рождения
Николай Автухович

Ему исполняется 63 года.

Политзаключенный Николай Автухович встречает 7 января в тюрьме день рождения. Ему исполнилось 63 года.

Поздравить Николая можно написав письмо по адресу: тюрьма № 1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1.

Напомним, 7 октября 2022 года суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин. Вместе с ним судили еще 12 человек.

Согласно источникам СМИ, Николай Автухович жаловался на недостаток медицинской помощи.

«Он хронический гипертоник, ему нужно регулярно контролировать давление. Но сказал, что забрали тонометр, хотя у него было разрешение на его использование. Еще нерегулярно вызывали к нему врача, когда он просил помощи. Говорит, только в одном из пяти случаев вызывали. Как обычно, он не много говорил о здоровье, но в этот раз сказал, что «если с ним что-то случится, то это было сделано специально», — рассказывал собеседник «Радыё Свабода».

У Николая Автуховича опухают ноги, также политзаключенный страдает от заболевания суставов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский