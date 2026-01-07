Николай Автухович встречает в тюрьме день рождения 1 7.01.2026, 14:36

1,660

Николай Автухович

Ему исполняется 63 года.

Политзаключенный Николай Автухович встречает 7 января в тюрьме день рождения. Ему исполнилось 63 года.

Поздравить Николая можно написав письмо по адресу: тюрьма № 1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1.

Напомним, 7 октября 2022 года суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин. Вместе с ним судили еще 12 человек.

Согласно источникам СМИ, Николай Автухович жаловался на недостаток медицинской помощи.

«Он хронический гипертоник, ему нужно регулярно контролировать давление. Но сказал, что забрали тонометр, хотя у него было разрешение на его использование. Еще нерегулярно вызывали к нему врача, когда он просил помощи. Говорит, только в одном из пяти случаев вызывали. Как обычно, он не много говорил о здоровье, но в этот раз сказал, что «если с ним что-то случится, то это было сделано специально», — рассказывал собеседник «Радыё Свабода».

У Николая Автуховича опухают ноги, также политзаключенный страдает от заболевания суставов.

