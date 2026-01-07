Николай Автухович встречает в тюрьме день рождения

Николай Автухович встречает в тюрьме день рождения1
Ему исполняется 63 года.
Политзаключенный Николай Автухович встречает 7 января в тюрьме день рождения. Ему исполнилось 63 года.
Поздравить Николая можно написав письмо по адресу: тюрьма № 1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1.
Напомним, 7 октября 2022 года суд в Гродно приговорил Николая Автуховича к 25 годам колонии и назначил штраф в размере 1 000 базовых величин. Вместе с ним судили еще 12 человек.
Согласно источникам СМИ, Николай Автухович жаловался на недостаток медицинской помощи.
«Он хронический гипертоник, ему нужно регулярно контролировать давление. Но сказал, что забрали тонометр, хотя у него было разрешение на его использование. Еще нерегулярно вызывали к нему врача, когда он просил помощи. Говорит, только в одном из пяти случаев вызывали. Как обычно, он не много говорил о здоровье, но в этот раз сказал, что «если с ним что-то случится, то это было сделано специально», — рассказывал собеседник «Радыё Свабода».
У Николая Автуховича опухают ноги, также политзаключенный страдает от заболевания суставов.