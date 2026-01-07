Литовские политики отреагировали на скандальные заявления Волкова 7.01.2026, 14:55

4,104

Леонид Волков

Глава ФБК оскорбил украинские власти.

Ряд литовских политиков отреагировал на хамские высказывания главы российского Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова. Политик оскорбил воюющего на стороне Украины главу Русского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина и украинских чиновников — главу Офиса президента Украины (ОП) Кирилла Буданова (на момент написания Волковым сообщения он руководил Главным управлением по разведке Минобороны Украины — Прим.) и советника ОП Михаила Подоляка.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что иностранцы, которые выступают против права Украины на самооборону, территориальную целостность и суверенитет, могут быть не допущены в Литву или им может быть аннулирован вид на жительство в стране.

«Существует ожидание, что граждане Литвы, а также иностранные граждане, находящиеся в Литве с разрешением на проживание или предоставленным убежищем, будут проявлять надлежащие уважение и согласие с основополагающими положениями национальной безопасности Литвы», — цитирует главу литовской дипломатии LRT.

Заместитель председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что западный мир должен создавать условия для деятельности представителей российской оппозиции, противостоящих режиму Путина, но при этом важно оценивать их позицию по вопросам российского империализма и войны в Украине.

«Нам всем важно понимать: быть против Путина — одно, но при этом можно продолжать поддерживать российский империализм. В таком случае мы должны задать себе вопрос, имеют ли право эти люди, действующие в Литве, продолжать свою деятельность или нет», — подчеркнул политик.

По словам Кащюнаса, заявления Леонида Волкова в социальных сетях по сути не отличаются от кремлевской пропаганды.

По словам политика, вызывает много сомнений будущее Волкова в Литве.

«Мне кажется, есть много сомнений, может ли он продолжать деятельность в Литве, если будет дальше распространять такие идеи. У нас есть четкая стратегия, национальные интересы, вопросы безопасности и союзники. А подобные атаки на союзников не соответствуют тому убежищу, которое он получил в нашей стране», — отметил Кащюнас.

Напомним, 6 января Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности за дополнительной консультацией по поводу возможной угрозы национальной безопасности в связи со словами главы российского Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.

5 января бывшая сотрудница ФБК Анна Тирон, которая сейчас является политическим представителем РДК, опубликовала скриншот сообщения, полученного от Леонида Волкова. Оно было отправлено после появления в СМИ информации о гибели главы РДК Дениса Капустина – позднее стало известно, что это была инсценировка с целью предотвратить покушение.

В нем Волков называет «смерть» Капустина «денацификацией», РДК — «клоунским подразделением», а Буданова и Подоляка — «ворьем, которое сядет». Сам глава ФБК признал подлинность переписки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com