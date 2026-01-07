закрыть
Уроки протестов в Иране для Беларуси

14
  • 7.01.2026, 15:06
  • 3,358
Уроки протестов в Иране для Беларуси

Учимся делать революцию правильно.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился впечатлениями от последних новостей из Ирана, где протестующие взяли под свой контроль два города. И сравнил их с событиями пятилетней давности в нашей стране:

— Иран: протесты каждый день в центре городов, блокада госучреждений и ключевых магистралей, захват административных зданий. Беларусь: прогулки на окраину столицы по выходным, шарики, цветочки. На любой призыв не то, что к более решительным, а просто к действиям — окрики из штаба Тихановской: «провокаторы», «вы хотите крови», «мы будем делать все по закону».

16 августа, самая массовая демонстрация в истории Беларуси, момент истины — и что мы слышим? Расходитесь по домам, встретимся в следующее воскресенье. Гордость и воодушевление от такого количества людей на улицах тогда у многих смешались с разочарованием. И протест пошел на спад.

За последние 10 дней в Иране демонстранты, при том, что их не так уже и много, взяли под контроль несколько городов, а во многих других заняли полицейские участки, ключевые здания. И самое главное – ни дня передышки властям, протесты нон-стоп.

Делаем выводы и учимся делать революцию правильно.

